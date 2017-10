¿Sabes cómo preparar el mejor Gin&Tonic?

El Gin&Tonic, la bebida que nació en el Siglo XIX en tiempos en los que el imperio inglés extendía sus dominios hasta la lejana y exótica India fue el resultado de intentar combatir enfermedades endémicas y de celebrar victorias militares. Con el tiempo fue popularizándose su consumo hasta convertirse en el combinado por excelencia. Hoy, existen infinitas variedades de ginebras, tónicas y botánicos que sabiendo cómo combinarlos nos permitirán disfrutar aún más del trago. Si sigue los pasos que le damos a continuación, logrará un combinado perfecto.



1. El vaso

Tan importante o más que saber elegir una buena ginebra, es saber escoger el vaso en que servirla. El mejor vaso para un gin&tonic es la copa de balón y en su defecto un vaso de boca ancha. Ambos tienen una gran capacidad para meter el hielo necesario, y percibir todos sus aromas. Además nos permite coger la copa por el pie, para no calentar la bebida.



Por el contrario, el menos indicado es el vaso de tubo. Todo son inconvenientes. El formato estrecho y reducido crea el efecto contrario. No cabe la cantidad de hielo adecuado, no permite que los aromas respiren y lo que es peor calentamos la bebida más rápidamente cuando lo cogemos con toda la mano.



2.- El hielo

Puede que sea el elemento al que menos atención prestamos a la hora de preparar la bebida y, sin embargo, es importante seleccionar bien el tipo de hielo correcto.



Los cubitos deben ser grandes, gordos y duros. Si no es así ; si no, en lugar de enfriar la bebida, la aguaremos. Deberíamos emplear hielo industrial. Es un hielo que cristaliza más rápidamente que el que hacemos en casa, y esto nos asegura que tardará más en fundirse. Además, el hielo de casa puede contaminarse de olores de productos que guardamos en el congelador.



3. Cómo servir el hielo

La función principal del hielo es enfriar la copa, por ello debemos emplear el suficiente para que cumpla adecuadamente su cometido, pero nunca tanto que impida beber naturalmente, ni que tape la boca de la copa, impidiendo así que los aromas de la copa fluyan.

3 o 4 piezas del hielo indicado sería lo correcto.



4.- Saber elegir la ginebra

Hace una década la oferta de ginebras era muy limitada, y en cambio, hoy en día es casi infinita. Elegir una u otra nos puede abrumar. Les facilitamos una pequeña guía que le facilite su elección.

Realmente casi todas las ginebras son parecidas, es decir, la gran mayoría servirán para hacer un buen combinado. Depende de nuestro gusto. La ginebra es un alcohol neutro que se aromatiza con enebro y otros botánicos. Las ginebras secas son las idóneas para elaborar un buen gin&tonic. Existen un puñado de familias en función a las características de sus aromas y sabor: Cítiricas, especiadas, herbales, afrutadas y clásicas.



No se deje engañar por la denominación Premiun. No es ningún sello de calidad, es sólo un título que da el fabricante en función del precio que marcan.



5. Cómo servir correctamente la ginebra

Si es importante escoger la ginebra en función de nuestros gustos personales, lo es también el acertar con la cantidad correcta. La cantidad de ginebra, debe ser la adecuada. Servir más de la cuenta, la va a hacer más fuerte, pero no mejor. Perderá la sutileza de los aromas y botánicos que el fabricante se ha preocupado de emplear en una determinada proporción, para dar el mejor sabor. Lo ideal, sería usar un medidor y servir una medida de ginebra por cada cinco de tónica. En los bares suelen doblar esta proporción haciendo una bebida más fuerte que mata todos sus sabores y matices.



6).- Qué tónica es la más indicada para mi Gin&tonic

Las llamadas tónicas Premium han proliferado casi tanto como las ginebras. La tónica perfecta sería aquella que no nos distrajera de los aromas propios de la ginebra, ingrediente principal de este combinado. Lo ideal es utilizar una tónica que simplemente aportase sus propiedades cítricas y amargas..

Lo mejor es emplear una tónica clásica, que es más económica y nos aseguramos que no nos tapa la ginebra.



7. Cómo se debe servir la tónica

La tónica debe de servirse lo más fría posible ya que así el gas se diluye mejor. Además, debe servirse con cuidado para que la tónica se mezcle bien y no se pierda gas, lo más indicado es echarla sobre una cuchara que introduzcamos en la copa para que se mezcle mejor, así no habría que revolver luego..



8.- Cómo aromatizar el Gin&Tonic

Cada ginebra tiene unas características aromáticas propias que anularemos si echamos botánicos sin ton ni son. Por ello y si no somos expertos, lo más indicado es dejarla como está o añadirle botánicos muy suaves que no anulen los aromas de la ginebra. Así mismo, tenga cuidado al introducir los botánicos en la copa para que no nos obstaculicen cuando bebemos. Una piel de lima o limón, suele ser un complemento perfecto para acompañar cualquier ginebra y terminar así el mejor Gin&Tonic posible



9.- Cómo debe beberse el gin&tonic

Sí, queremos ser capaces de disfrutar plenamente del sabor y aroma de nuestra bebida favorita, deberíamos beberlo con relativa rapidez, ya que de otra manera se agua y se anulan matices en boca. Por ello lo ideal es emplear la proporción adecuada de gin y tónica y no servir grandes cantidades para poderla acabar relativamente rápido.