Tocadiscos, gafas, bici... conviértete en hipster comprando todo en Amazon.

Para ser un hipster de verdad hay que tener conceptos muy claros, pero no todos son fáciles de cumplir. Por ejemplo, solo se puede comprar ropa vintage y productos retro que te identifiquen como tal a vendedores independientes y en tiendas de tu barrio para apoyar el comercio local. Algo que está muy bien, porque no se puede comprar nada de marca, a no ser que hablemos de un producto de Apple, Ray Ban o las Reebok Classic. Entonces sí.

Los hipsters realizan actividades al aire libre, escuchan música alternativa y no comen carne, salvo que se trate de ‘Food Porn’. Esto significa, a grandes rasgos, comer el último plato de moda, ‘sushi’, cocina creativa, una hamburguesa gigante, un irresistible postre o visitar un restaurante de cereales para subir a Instagram fotos muy llamativas y conseguir ‘likes’. También les gusta cocinar, pero no unas lentejas: tiene que ser comida gourmet. La cerveza, artesanal, y el café, en una cafetería del barrio, salvo que el Starbucks esté cerca de casa, que entonces se da por válido.

Además, se dejan una barba prominente y preferentemente descuidada, aprenden a tocar algún instrumento, aman el surf aunque no alguno no domine la tabla, les gustan las mascotas y no viven a más de 15 minutos andando del centro de la ciudad para no coger el coche ni el transporte público: solo se mueven en bicicleta, monopatín o vespa.

Preferentemente, viven en barrios de Nueva York, Chicago, San Francisco, Melbourne, Londres o Montreal. En Madrid, se concentran en Malasaña. Muchos de ellos son veganos o vegetarianos, por lo que además cultivan sus propios productos vegetales en el balcón de casa. Si no tienen hueco, compran en tiendas de productos naturales, es decir, que sean respetuosos con el medio ambiente y que estén poco procesados y sin aditivos químicos.

Por último y no menos importante, estudian una carrera universitaria, leen mucho, son unos 'manitas’ del bricolaje, inconformistas y rebeldes. Todo esto hace que ser un hipster de verdad sea complicado. Quizás, a muchos solo nos gusta tener el look moderno e interesante de los hipster y disfrutar de la vida como ellos. Podemos parecernos con todos estos productos que están en Amazon (que no se enteren tus amigos hipsters, diles que lo compraste en la tienda del barrio).

Look Ropa ancha, Ray Ban, tatuajes y barba

Lo más importante en cuanto a la ropa es ponerse muchas capas, aunque ninguna combine con la otra, y que sean un par de tallas grandes, ya sean jerseys de punto, camisas de cuadros o camisetas con mensajes reivindicativos. Sin embargo, los jeans tienen que ir bien apretados en chicos y chicas, que también pueden optar por mallas.



No se puede salir de casa sin gafas de sol, ya sean las famosas Ray Ban Wayfarer o unas de pasta tipo nerd. Además, los chicos hacen gala de una barba abundante, con el pelo largo en forma de coleta, aunque también pueden llevar rastas. Las dilataciones en las orejas y los tatuajes, molan.



Consulta aquí todos los detalles para comprar Ray Ban Wayfarer.



Mira también Video El boom de las barberías... del renacer vintage a la fiebre 'hipster'

Calzado Reebok Classic o Converse Las Converse siempre han sido catalogadas como las zapatillas hipster por excelencia, pero cada vez las utiliza cada vez más gente. Esto, automáticamente, las convierte en productos menos hipster. Por este motivo, las Reebok Classic que utilizábamos hace años y pasaron de moda con los llamativos modelos de Nike o Adidas, han vuelto para quedarse en el mundo hipster. Las más retro son las blancas con la suela marrón.



Consulta aquí todos los detalles para comprar las Reebok Classic.





Complemento Reloj Casio Acertar con el reloj es el punto definitivo para que el look sea perfecto. Los modelos de la marca Casio están muy de moda entre los hipster, pero destaca por encima de todos el Casio Databank, que incluye calculadora con teclado numérico. También triunfan los plateados, negros o dorados.



Consulta aquí todos los detalles para comprar el Casio Databank.

Tecnología Apple: Iphone X y MacBook Estar a la última en tecnología es importante, por lo que un hipster siempre debe estar pegado a su smartphone, preferiblemente el último modelo de Iphone de Apple. Además, para trabajar, estudiar o ver películas, lo más recomendable es hacerlo con un MackBook. Y para escuchar música, qué mejor que los Earpods inalámbricos. Estos tres aparatos brillan por encima del resto en el Starbucks mientras toman un café y un cupcake.



Consulta aquí todos los detalles para comprar el iPhone X y el MacBook Pro.



Mira también Los auriculares Bluetooth por menos de 30 euros que te harán olvidar los cables

Múcisa y ocio Tocadiscos y cámaras retro

Aunque a los hipster les gusta la música alternativa, también disfrutan escuchando a los clásicos, Madonna entre ellos. No pueden dejar de escuchar éxitos de Pink Floyd, los Beatles o Nirvana, entre otros. Además, muchos de ellos se animan a aprender a tocar algún instrumento, como puede ser la guitarra.



Como amantes del arte, también tienen gusto por la imagen y la fotografía. Los megapíxeles de las nuevas y potentes cámaras digitales no tienen el glamour y clase de portar una cámara fotográfica retro sin flash.



Consulta aquí los detalles para comprar el tocadiscos Crosley Cruiser.

Consulta aquí los detalles para comprar la Cámara Lomography Diana.

Transporte Bicicleta 'fixie' sin piñón Las bicicletas hipster no tienen piñón, por lo que no se puede cambiar de marcha. Las cuestas arribas se hacen más duras, pero al vivir en el centro, no es algo tan importante. Lo peor es que el trabajo o los padres vivan algo más lejos del centro. En los últimos años se han puesto de moda las bicicletas 'fixie', que son aerodinámicas, personalizables y ligeras.



Consulta los detalles para comprar la Moma Bike Fixed Gear & Single Speed.