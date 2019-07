De excursión a 'Chernobyl': tour de la serie, entrada al reactor y visita aérea

El 26 de abril de 1986, el núcleo atómico del reactor número 4 de la central soviética de Chernóbil estalló por unos errores de manipulación. Una catástrofe nuclear que causó 4.000 muertos en Ucrania, Bielorrusia y Rusia, según un informe de la ONU. Además, la nube radioactiva contaminó unos 150.000 kilómetros cuadrados en toda Europa. Más de tres décadas después, muchos se preguntan dónde se encuentra exactamente este territorio después de ver la que muchos consideran ya como la mejor serie de la historia 'Chernobyl', de HBO. El turismo se ha disparado en la zona entre un 30 y un 40%, según los turoperadores.

El gobierno ucraniano prohibió el acceso a la conocida como 'Zona de exclusión' (30 kilómetros a la redonda de la central nuclear) hasta diciembre de 2011, fecha en la que comenzaron los tours guiados. Los expertos afirman que no es peligroso realizar visitas, pero siempre tomando medidas de seguridad: no está permitido el acceso a menores de 18 años, no se puede tocar nada y es obligatorio vestir pantalones largos, camiseta de manga larga y calcetines por encima de los tobillos, ya que la ropa no acumula la radiación.

Para acceder es necesario contratar una excursión y firmar un documento por el que la administración local se exime de cualquier responsabilidad o problema de salud de los visitantes. Siempre se puede alquilar un dosímetro, por unos 10 euros, que le informa constantemente sobre el nivel de radiación del lugar y, al final del viaje, muestra la dosis exacta de irradiación recibida.

Las excursiones comienzan en Kiev, a unas 2 horas en autobús de Chernóbil, y durante el recorrido se puede visitar el reactor 4, la ‘ciudad fantasma de Pripyat y su parque de atracciones con la famosa noria o diferentes localizaciones de la serie, entre muchas otros lugares. Las visitas pueden ser de uno o varios días, o incluso en avión, partiendo desde unos 90 euros y las opciones que ofrecen las compañías de viajes locales son amplias.

Recorrido por las localizaciones de la serie 165€ Una de las excursiones que más éxito tiene en la actualidad es la que permite a los visitantes revivir momentos de la miniserie de HBO. La compañía Chernobyl Tour organiza todos los jueves del año un viaje por la zona afectada en la que los guías son personas que vivieron el desastre y en las que se inspiraron para crear los personajes. Cuentan historias reales mientras se atraviesa el sótano de la central nuclear de Chernóbil, el departamento de bomberos, la unidad médica de la ciudad de Pripyat y su puente.



Además, la compañía ofrece un almuerzo en el comedor de la central idéntico al que tomaban los empleados que trabajaban allí. El precio es de 165 euros e incluye todos los permisos para acceder, autobús de ida y vuelta desde Kiev, guía y seguro.



Excursión de un día con guía en castellano

107€ Debido al incremento del número de turistas españoles a raíz de la serie, todos los viernes a partir del 2 de agosto se podrá realizar una visita guiada en castellano a la central nuclear con la empresa Civitatis. El precio parte de los 87 euros, dependiendo de la fecha, más 20 euros por el guía en español. La excursión comienza en autobús desde Kiev y se accede a la 'Zona de exclusió' a través del punto de control Dityatki.



El recorrido atraviesa el río Uzh y varios pueblos abandonados antes de llegar a Chernóbil, donde se realiza un paseo por las calles de la ciudad y se visita el museo, la catedral de San Elías, el monumento a 'Aquellos que salvaron el mundo', el sarcófago del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil y el Bosque Rojo. En la ‘ciudad fantasma’ de Prípiat, esta excursión permite ver un hotel abandonado, la plaza central, una escuela infantil y el parque de atracciones con la noria, uno de los lugares más icónicos.



Los turoperadores Solo East (audioguía en castellano) y Chernobyl Tour también organizan excursiones de un día desde 88 euros.



Excursión de varios días en grupo Desde 175€ Tanto Solo East como Chernobyl Tour también organiza viajes para grupos de hasta 7 días en los que permiten elegir la ruta y visitar zonas aunque no estén en el programa previsto, siempre solicitándolo con 7 días de antelación. El turista siempre está acompañado por un guía, un empleado de la central y un traductor si es necesario.



El precio varía dependiendo del número de días, el número de personas que realicen la excursión y el turoperador: aproximadamente 175€ por dos días y 260€ por tres días. Para cuatro días o más, es necesario consultar a través de las páginas webs. Los visitantes descansan en un hotel en Kiev, con viaje de ida y vuelta a diario.



Además de las visitas habituales en la excursión de un día, se puede profundizar mucho más y conocer mejor la zona. Entre otras muchas visitas y actividades, se puede ver el campamento de la brigada 25 de protección radiológica, química y bacteriológica; el pueblo deshabitado de Kopachi; las torres de enfriamiento o la estación de tren Yanov.



Vuelo sobre Chernóbil en avión o helicóptero Desde 210€ por persona en grupos de 3

Esta es la única excursión en la que los menores de 18 años pueden visitar la zona y la que permite vestir manga o pantalón corto. Chernobyl Tour permite sobrevolar la planta nuclear, la ciudad de Pripyat y el estanque de enfriamiento. A vista de pájaro, entre 200 y 500 metros de altura, se observa a la perfección a las zonas naturales y los grupos de animales que viven allí. Está permitido grabar vídeos y hacer fotos durante el vuelo.



La duración de la excursión es de unas dos horas en avión o 75 minutos en helicóptero, más los traslados desde el aeródromo de Kiev. El seguro está incluido en el precio, que es de 210 euros para grupos de tres personas, 315 euros para dos personas y 708 para una persona.