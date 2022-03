Los países en los que más dinero gana un fisio: ofertas de hasta 5.850€ al mes

Los países europeos se ‘pelean’ por el talento español del sector sanitario. Hospitales, clínicas, mutuas y todo tipo de centros médicos realizan de forma habitual ofertas de empleo para jóvenes enfermeros, médicos, psicólogos, terapeutas o farmacéuticos, entre otros, puestos. Y normalmente, con mejores sueldos de los que se ofrecen en España. Como cada año, Alemania, Suiza, Francia o Reino Unido tienen abiertas decenas de posiciones para fisioterapeutas españoles con interesantes condiciones.

Actualmente, el sueldo medio de los 'fisios' en España ronda entre los 1.200 y los 1.500 euros brutos al mes. Si observamos el convenio colectivo de Madrid (varía entre comunidades), el salario base va desde los 1.064 euros brutos hasta los 1.424 euros para los profesionales más experimentados. Además, las clínicas especializadas pueden llegar a pagar entre 20 y 60 euros por sesión. Mientras que las mutuas privadas pagan entre 5 y 7 euros por cada sesión. Otra opción habitual entre los fisioterapeutas españoles es trabajar por cuenta propia, pero para que sea rentable es necesario tener un amplía cartera de clientes habituales.

Es necesaria una formación universitaria

Para optar a puestos de trabajo en España o en el extranjero, lo primero que exigen es el Grado o Licenciatura en Fisioterapia. Las notas de corte de 2021 para acceder a una de las más de 40 universidades españolas que imparten esta formación, van desde el 5 sobre 14 que solicitan en la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid o la Universidad de Cantabria, hasta el 12,41 sobre 14 de la Universidad de Oviedo.

En 2021, el Ministerio de Sanidad volvió a rechazar la posibilidad crear especialidades en el área de la Fisioterapia, como las que tienen los médicos (MIR) o los enfermeros (EIR) pese a que los los sindicatos habían planteado la necesidad. Habrá que esperar a la próxima publicación del Real Decreto que regulará la Formación Sanitaria Especializada para ver si hay alguna novedad en este sentido.

Por el momento, Sanidad considera que “el título de grado es suficiente para la prestación de estas funciones con garantías de calidad y seguridad para los pacientes”. Aún así, es posible especializarse en una de las ramas con másteres y formaciones dependientes de universidades.

Sueldos en Suiza: de 5.360 hasta los 5.850 euros brutos al mes

Suiza el país europeo que mejor paga a los profesionales de la fisioterapia. La consultora de Recursos Humanos TTA ha publicado una oferta de empleo para trabajar en la ciudad de Biel, dentro del cantón de Berna en Suiza. Se trata de un contrato de jornada completa, con una remuneración que depende de la edad, formación y experiencia, va desde los 5.360 hasta los 5.850 euros mensuales. Incluye los fines de semanas libres y 5 semanas de vacaciones al año. Solo hay que rastrear el mercado para encontrar ofertas similares.

Sueldos en Reino Unido: de 2.200 a 4.100 euros brutos al mes

Reino Unido también paga muy bien a los fisioterapeutas, aunque no hay tantas ofertas de empleo como para otras especialidades sanitarias. Lo primero que hay que hacer es registrarse en el Health and Care Professional Council para empezar a buscar ofertas y realizar entrevistas. Un buen nivel de inglés es casi imprescindible para poder encontrar trabajo, no lo es necesaria la experiencia previa, pero sí valorable. Según el portal especializado Yofisio, el sueldo medio va desde los 2.200 hasta los 4.100 euros brutos al mes.

Sueldos en Alemania: de 2.500 a 3.500 euros brutos al mes

La consultora de Recursos Humanos TTA ha publicado ofertas de empleo para fisioterapeutas en Alemania. Se trata de clínicas especializadas que ofrecen contratos indefinidos desde el mes de junio y el sueldo varía en función de la experiencia: desde 2.5000 euros brutos más extras para jóvenes y sin altos conocimientos del idioma, hasta los 3.500 euros brutos más extras para los perfiles con años trabajados y B2 del idioma alemán. Además, incluyen hasta 1.000 euros para hacer la mudanza, ayuda para encontrar alojamiento, cursos de alemán y formación continúa gratuita .

Sueldos en Francia: de 1.700 a 2.500 euros brutos al mes

Para poder ejercer en Francia como 'fisio', es necesario homologar el título. Se puede hacer de forma personal o a través de una agencia y los trámites pueden llegar a durar unos seis meses. Exigen una determinado número de horas de prácticas hospitalarias y universitarias en distintas especializadas. En cuanto al idioma, no es obligatorio sacarte un título B2 de francés y esto dependerá de la oferta de empleo. El sueldo medio es de unos 1.700 euros brutos para asalariados y puede llegar hasta los 2.500 para autónomos.

Sueldos en Italia: de 1.100 a 2.000 euros brutos al mes

Los salarios en Italia son similares a los de España. Por ejemplo, en el sector público varían desde los 1.100 hasta los 1.800 euros, según una encuesta del portal especializado en sueldos indeed. En el sector privado, los ingresos del fisioterapeuta aumentan ligeramente: en clínicas privadas, polideportivos, centros de rehabilitación, residencias de ancianos y centros de mayores se cobra unos 10 euros la hora. Aunque todo depende de la experiencia. SE estima que con menos de tres años el salario medio es de 1.380 euros. Después se cobra unos 1.500 euros y un fisioterapia senior superaría los 1.800 euros. Los profesionales especializados en fisioterapia deportiva pueden llegar hasta los 2.000 euros.