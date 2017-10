Cuatro deportes que no conocías, pero ahora desearás probar

HIIT, TRX, CrossFit… deportes que, aunque muchos aún no tengan muy claro en qué consisten, al menos sí han oído de él. Pero las propuestas sporty están en continua evolución, algo que viene propiciado por los diferentes estilos de vida, que obligan o, por qué no, también permiten apostar por nuevas técnicas que se amoldan a nuestro ritmo y gustos.



Igual que el mundo de la gastronomía, la moda o la tecnología no dejan de sorprendernos con nuevas propuestas continuamente, lo mismo ocurre en el ámbito del deporte.



En él, surgen cada vez nuevas figuras que podemos denominar Sport Hunters, que se empapan de todas las opciones (tradicionales y no tan tradicionales) a nivel mundial, y nos las traen creando ‘cócteles’ que nos ayudan a conocer diferentes técnicas fusionadas en una sola actividad.



Tal es el caso del denominado Cross Bowling, la propuesta de Royal Hideaway Sancti Petri. Si nos gusta jugar a los bolos…, ¿Por qué no podemos adoptar este juego a nuestra rutina fitness?



Así es como Pilar Vela, FIT SETTER del hotel, dio con él: “En nuestras instalaciones tenemos la suerte de contar con una bolera reglamentada. Al ser nuestra personalidad completamente wellness, decidimos ver cómo fusionarla con algún deporte que pudiera aportar algo a nuestros huéspedes”. ¿En qué consiste este nuevo sport-leisure?



“Es una propuesta que alterna el juego tradicional de ‘bowling’ con ejercicios al aire libre con la bola, tanto con elevaciones de piernas como con los brazos y combinando posturas. Se trata de hacer una rutina completa y de 360º que permita tonificar el cuerpo, reducir el estrés y quemar calorías, al mismo tiempo que se fomenta la diversión, los reflejos y la concentración”, explica Vela. Se jugará con diferentes pesos y, además, se tendrá en cuenta el estado físico de cada huésped para adaptar su clase de CrossBowling de manera personalizada, planteando unos movimientos, repeticiones y objetivos específicos en cada caso.



Del mismo modo, desde Sprinter hablan de algo, cuanto menos, novedoso. Se trata de Fooxing, que como explica Teo Agulló, responsable de comunicación de Sprinter: “el Fooxing es una nueva modalidad para perder calorías y tonificar el cuerpo en tiempo record. Combina footing con boxeo, por lo que es un deporte completo para moldear todo el cuerpo. Es aconsejable practicarlo al aire libre en zonas con diferentes desniveles para realizar un mayor esfuerzo en las cuestas. La pisada debe ser lo más lineal posible, rozando el suelo y evitando saltar. Hay que ponerse derecho, con los brazos doblados y realizar golpes de manera coordinada al aire, combinando las dos manos con el puño cerrado. Durante el tiempo que dure el recorrido la cabeza no debe moverse y la respiración debe ser rítmica: inspirar por la nariz y expirar por la boca con el fin de evitar la aparición de dolor de costado. La combinación de estos dos deportes supone un desarrollo de los músculos de las piernas, las caderas y la espalda principalmente, además de una tonificación de los brazos. Para un principiante o una persona que recupera la actividad después de un parón largo, es mejor no sobrepasar de 10 a 15 minutos de fooxing e ir aumentando progresivamente hasta alcanzar los 20 minutos”.



Y no es ésta la única opción, ya que también hay una nueva técnica para quemar calorías, ponerse en forma y divertirse. ¿Cómo? Gracias a la nueva tendencia fit, el Cardio Tenis. Esta actividad combina lo mejor del tenis con ejercicios cardiovasculares, consiguiendo una tonificación total a nivel muscular y quemar hasta 500 calorías por sesión. Lo puedes practicar en Barceló Montecastillo. De este modo, última tendencia, deporte y ocio se unen de nuevo en una propuesta única. “Si nunca se ha practicado el tenis, es una buena manera de iniciarse en esta materia, y si se tiene un alto nivel, resulta un gran entrenamiento para mantener la forma física”, comenta Esther Bohorquez, personal trainer del hotel.



Por último, ¿pensabas que el paddle surf era un deporte solo para la playa? ¡Ya no lo es! La ciudad de Bilbao ha cambiado mucho en los últimos años y una prueba de ello es su ría, que ahora es la localización predilecta de los bilbaínos para practicar paddle surf en medio de la ciudad. El paddle es un ejercicio muy completo, que beneficia especialmente a la zona del torso y las piernas, ayuda a tonificar los músculos e incluso alivia el estrés; tradicionalmente se practica en lagos naturales o en el mar, pero ahora en Bilbao puedes ejercitarte y hacer turismo urbano al mismo tiempo. En el hotel Barceló Bilbao Nervión, los visitantes que deseen practicar City Paddle Surf pueden adquirir toda la información necesaria sobre cursos, paseos guiados y el alquiler del equipo. ¡A remar se ha dicho!



Pues bien, los que eran las actividades it de 2015, 2016, 2017 dan paso a otras nuevas, que llegan a los hotspots más innovadores, epicentros de bienestar que llevan el deporte a su terreno para devolvérselo a los consumidores a través de un abanico de opciones que fusiona a partes iguales ocio y salud. Por fin, sí, podemos decir que hacer ejercicio es divertido.