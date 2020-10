Danacol, Kaikucol, Cuidacol... ¿es cierto que estas bebidas reducen el colesterol?

La mitad de los españoles tiene el colesterol elevado, pero un 54% de ellos está sin diagnosticar. Es el dato que revela el Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular de España (ENRICA). Los expertos recomiendan hacerse una prueba al menos una vez al año para establecer un diagnóstico precoz de esta alteración y prevenir un evento cardiovascular futuro. Ante esta situación, el consumo de productos tipo Danacol ha aumentado en los últimos años. Vamos a ver qué ingredientes contienen y si realmente reducen el colesterol malo.

Tener "el colesterol alto no es la causa de padecer enfermedades cardiovasculares", pero "sí se asocia a un mayor riesgo de padecerlas", tal y como explica Carlos Ríos en este artículo. Añade que "el colesterol no debe de considerarse como causa de una enfermedad", sino como "un síntoma de que algo en el organismo está alterado". Para reducir el riesgo de tener el colesterol alto, es muy importante llevar una alimentación saludable, no abusar de los ultraprocesados, hacer ejercicio a diario, descansar y no tomar alcohol.

La clave: los esteroles y vegetales

Estos productos lácteos están enriquecidos con esteroles vegetales. Son extractos naturales que se encuentran en frutas, verduras, hortalizas, aceites vegetales, nueces o cereales, entre otros alimentos. Hay varios estudios que muestran la evidencia de que los esteroles tienen la capacidad para reducir la absorción de colesterol y conseguir con ello que bajen sus niveles en sangre. Este es el principal motivo por el que está permitido que este tipo de productos anuncien que ayudan a reducir el colesterol.

Concretamente, se estima que es necesario tomar una dosis de entre 1,6 y 2,4 gramos de esteroles al día durante al menos dos semanas para conseguir una reducción del colesterol LDL de entre un 10 y un 15%. Eso sí, no se deben superar los 3 gramos al día. La OCU advierte que "que no todos estos productos son iguales ni están recomendados para todas las personas". Quienes tomen fármacos para reducirlo deben consultar a su médico y las mujeres embarazadas, lactantes y menores de 5 años deben seguir las indicaciones de las etiquetas de cada producto.

Danacol

​3,70 euros

Danacol Danacol

Cada envase de Danacol tiene 100ml y contiene 1,6g de esteroles. Es decir, no debemos tomar más de uno al día. Danone resalta que el producto "no está destinado a las personas que no necesitan controlar su colesterolemia" y que "puede no ser nutricionalmente adecuado para personas con necesidades dietéticas especiales". Además, añaden que este producto "reduce el colesterol LDL de 7% a 10% en 2 a 3 semanas". La variedad de sabores es bastante amplía: natural, lima limón, fresa y tropical.

Kaikucol

​3,50 euros

Kaikucol Kaiku

Cada envase de Kaikucol, que anteriormente se llamaba Benecol de Kaiku, contene 70 ml y 1,6 gramos de esteroles. Igual que Danacol, afirman que el producto reduce "el nivel de colesterol en sangre entre un 7% y un 10%, tras un periodo de entre 2 a 3 semanas de ingesta". Dentro de la gama Kaikucol hay tres referencias con 0% azúcares añadidos y 0% lactosa: Natural, Frambuesa y Granda-Limón. Además, el producto "Kaikucol Plus, en cambio, contiene 2,5 de g de esteroles por lo que su reducción es superior, de hasta un 12,5%".

Su ventaja frente a otros productos similares es que contiene Vitamina B1. Se recomienda tomarlo después de la comida "porque es en ese momento cuando se obtiene mayor eficacia del producto", apunta la marca.

Cuidacol, de Mercadona

​2,50 euros

Cuidacol, de Mercadona Mercadona

En Mercadona encontramos un producto similar a los dos anteriores. Es de la marca blanca Hacendado y se llama Cuidacol. El pack está formado por 8 envases de 100ml. Cada uno de ellos contiene 1,6 gramos de esteroles. Lo encontramos en las variedades natural y con sabor a fresa. La marca recomienda tomar solo uno al día después de la comida principal. Tiene prácticamente las mismas calorías que los anteriores productos y unos 5 gramos de azúcar por envase.

SanusCol+ de Carrefour

​1,89 euros

SanusCol+ de Carrefour Carrefour

En Carrefour también encontramos su producto de marca blanca, que es económico. Cada pack está compuesto por 6 unidades de 100 gramos, que contienen 1,6 gramos de esteroles. Igualmente, recomiendan solo el consumo de una botellita al día. Lo hay en sabor multifrutas y de fresa. Su hándicap es que tiene 73kcal y 13 gramos de azúcar por envase.

Ayucol, de Alcampo

​1,59 euros

Ayucol, de Alcampo Alcampo

En Alcampo, su producto de marca blanca para reducir el colesterol es el Ayucol, de la marca Auchan. El pack lo forman 6 envases de 100ml, que contiene 1,6 gramos de esteroles. Este producto contiene 70 kcal y una tasa elevada de azúcar, 12 gramos. Datos superiores a los de productos más caros.

Flora pro.activ

​1,69 euros

Flora Pro-Activ Flora

Esta leche semidesnatada de la marca Pascual la encontramos en bricks de 1 litro. "Cada ración (250ml) de Flora pro.activ contiene 0,75g de esteroles vegetales añadidos", señala la marca. Es decir, una cantidad bastante inferior a los productos anteriores. No se recomienda consumir más de tres vasos al día de este producto, que "reduce el colesterol entre un 7% y un 10% en 2 o 3 semanas". De la misma marca también encontramos en el supermercado más variedades de leche y tarrinas de margarina.