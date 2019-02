Daniel Norris, el deportista millonario que decidió vivir como una persona pobre

Convertirse de la noche a la mañana en millonario no es fácil y, a menudo, las jóvenes estrellas del deporte o del entretenimiento son noticia por su lujoso estilo de vida, con extravagantes adquisiciones. Sin embargo, no todos son así. Daniel Norris, jugador de béisbol con un contrato de dos millones de dólares, no se dejó llevar por el número de ceros de su cuenta corriente y vive con 800 dólares al mes. "En realidad me siento más cómodo siendo un poco pobre", reconoce.

Norris, de 25 años, nació en Tennesse (Estados Unidos). Desde pequeño practicó todo tipo de deportes: baloncesto, fútbol, surf... pero siempre destacó en el béisbol. Con apenas 18 años, al finalizar el instituto, firmó su primer contrato como jugador de béisbol profesional. Fue reclutado por los Toronto Blue Jays, con quienes firmó un contrato de dos millones de dólares. En ese momento, la cuenta corriente de Norris tenía más ceros que nunca.

Mira también Chris Janson, de vagabundo a ser estrella de la música country a nivel mundial

A pesar de que esta situación puede ser la deseada para muchos jóvenes, al jugador de béisbol le creó inquietud y se preguntaba: "¿Quién soy yo para merecer eso?", como él mismo reconoció a ESPN. Norris se crió en una familia con un estilo de vida simple, era propietaria de una tienda de bicicletas donde trabajó ahí de vez en cuando, y al aire libre. Unos valores que quería mantener, a pesar de su riqueza, para no convertirse en una persona diferente.

"Crecí con un estilo de vida simple y sabía que entrar en el béisbol iba a ser una prueba", aseguró, por lo que tras firmar el contrato con el equipo de Toronto, encargó a sus asesores financieros que invirtieran todos sus ingresos en inversiones conservadoras. Para su día a día recibe solo 800 dólares al mes.

Desde entonces lleva una vida tranquila y sin lujos y no tener tanto dinero en la cuenta le "limita la tentación" de comprar cosas innecesarias. Únicamente se ha dado un capricho, justo después de firmar el contrato, compró una furgoneta de 10.000 dólares, a la que llamó 'Shaggy', en honor a la serie Scooby-Doo. 'Shaggy' es mucho más que un medio de transporte para Norris, también se ha convertido en su hogar, ya que vive en ella cuando no tiene competición.

Daniel Norris vive una vida "humilde" por convicción. Es consciente de que mucha gente no entiende su filosofía de vida, pero no hace caso, "es parte de lo que soy aunque suene raro", defiende. Hace unos años superó un cáncer, lo que le hizo ver lo verdaderamente importante de la vida y reforzó su idea sobre el estilo de vida simple.