De Chromecast a Xiaomi My Box: cómo convertir tu vieja tele en una Smart TV

Hace poco más de seis años que se popularizaron las televisiones inteligentes, también conocidas como Smart TV, pero hay quienes aún no tienen una en casa. Bien porque entonces eran todavía demasiado caras o porque creían que no iban a suponer una revolución tal y como ha sucedido. Para suplir esa carencia, no es necesario cambiar el televisor por uno nuevo, sino que se puede actualizarlo con dispositivos que convertirán nuestra vieja televisión en una Smart TV. Es una buena solución, también, para televisiones 'secundarias' de habitaciones o casas en la playa o la montaña, por ejemplo. La tele tiene que contar con entrada USB o HDMI, de lo contrario, será necesario añadir un adaptador.

Estos dispositivos se conectan al televisor y permiten ver las películas y series que ofrecen las aplicaciones de Netflix, Amazon Prime o HBO, ver vídeos en Youtube, escuchar música en Spotify o navegar por Internet. Es una alternativa muy interesante contar con dispositivos con el sistema operativo Google TV o Android TV, que cuentan con una interfaz adaptada para visualizar sitios web en televisión.

Chromecast de Google 39 euros Es uno de los dispositivos más populares, tanto por el precio como porque fue uno de los primeros en salir a mercado. Es altamente intuitivo y sencillo de utilizar, ya que tan solo hay que conectarlo a la televisión y sincronizarlo con un ordenador o teléfono móvil. Es compatible con iPhone, iPad, Android, ordenadores MacOS, PC con Windows, Chromebooks, etc).



Al conectarlo a la televisión, aparecerá en pantalla un asistente y solo hay que conectar el Chromecast a la misma red wifi que el dispositivo desde que se emite el contenido. Solo hay que abrir una aplicación, de Netflix por ejemplo, y tocar el icono de enviar, que suele aparecer en la parte superior derecha. Así comienza a reproducirse en el televisor y todo se controla sin la necesidad de tener un mando a distancia más. Además, puede seguir utilizando el dispositivo sin la necesidad de parar a reproducción.



Si eres un usuario exigente, y tu televisor lo permite, el modelo Chromecast Ultra es capaz de reproducir contenido en resolución UltraHD 4K y HDR. Según Google, “independientemente de si tu TV es 4K o HD, el dispositivo optimiza el contenido de forma automática para ofrecer la mejor calidad de imagen posible”.



Amazon Fire Stick TV 39,99 euros Se trata de un dispositivo que tiene una gran aceptación entre los usuarios. Se conecta a la televisión a través del puerto HDMI y hay que conectarlo a la red wifi de la casa para poder ver series o películas y escuchar música en las diferentes apps.



Ofrece una interfaz bastante intuitiva y cuenta con sus propias aplicaciones, como Amazon Prime Video, pero también permite visualizar muchas otras como Netflix o Movistar, aunque no tiene HBO. Para su uso, no es necesario enviar contenido desde un dispositivo móvil, pero sí lo podemos utilizar como mando a distancia para controlarlo descargando la app para iOS y Android. Además, integra un navegador de Internet y apps de juegos y entretenimiento, que igualmente se pueden disfrutar desde un smartphone.



Consulta todos los detalles para comprar Amazon Fire Stick TV.

Apple TV 4K 199 euros Apple también tiene su propio dispositivo para convertir tu televisor en Smart TV. Al acceder a la App Store desde la interfaz, encontramos todo tipo de aplicaciones de entretenimiento como HBO , Netflix y Amazon Prime Video o de deporte, entrenamiento y estilo de vida. Y también cuenta con videojuegos, y accesorios como un mando con control por voz y auriculares.



Permite el control por voz a través de Siri, compartir la pantalla con los dispositivos Iphone, Ipan y Mac, y tiene capacidad para 32 o 64 GB. Además, ofrecen la posibilidad de escuchar el audio a través de los AirPods inalámbricos.

Nvidia Shield TV 199,99 euros (229 euros, con mando) Este aparato es más caro, porque es un dispositivo de streaming con calidad 4K, una consola para más de 100 videojuegos de la plataforma GeForce NOW, un dispositivo DVR y un servidor multimedia. Como punto de acceso a contenidos de internet, incluye las apps de Netflix, HBO, Movistar, Eurosport, YouTube y todas las disponibles en la Play Store para Android TV.



Este dispositivo va más allá, porque también es centro de domótica con asistentes de voz. Nos permite controlar otros dispositivos inteligentes del hogar, como luces, termostatos, timbres, cámaras o incluso cafeteras con la voz. Es compatible tanto con Google Assistant como SmartThings Link.



Consulta aquí los detalles para comprar Nvidia Shield TV.