De iPhone a deportivas 'running': outlets online para ir (casi) a la última y ahorrar

Lucir el último Iphone, salir a correr con las últimas deportivas de 'running' de Nike o tener en casa el último HP no se lo pueden permitir todos los bolsillos. Pero sí es más fácil acceder a la misma tecnología, funcionalidades o características por un precio mucho menor si se esperamos unos meses, o simplemente, a que salga un modelo nuevo de la misma marca. Por eso, los outlets se han convertido en una opción cada vez con más adeptos.

Encontramos tiendas físicas con productos de otros temporadas rebajados, principalmente de ropa, pero también se celebran ferias en las que muchos acuden a buscar el producto deseado a buen precio. El hándicap de esto es que muchas veces hay que insistir hasta encontrar lo que encontramos, de ahí la gran ventaja que ofrecen los outlets online: podemos comprobar desde casa si está disponible el artículo que queremos, lo compramos y nos los envían a casa.

Cada vez encontramos más marcas que venden sus productos oficiales rebajados en sus páginas webs. Algunas de ellas son las siguientes:

Aunque no todo el mundo lo conoce, Amazon tiene una sección dedicada solo a productos de otras temporadas, donde vende artículos con "precios aún más bajos" . El funcionamiento es exactamente el mismo que la web tradicional, pero en el outlet ofrece miles de artículos de anteriores temporadas categorizados por informática, videojuegos, hogar, cocinar, moda, deporte, supermercado, etc.

Ahorra más en outlets internacionales

Para encontrar aún mayores descuentos, una buena opción es acceder a las webs de outlets del país de procedencia de la marca (por ejemplo, Iphone en EEUU) y solicitar el envío a algún familiar, amigo o conocido que viva en el país correspondiente, ya que habitualmente existen restricciones para envíos internacionales.



Si no conoces a nadie, puedes contratar un servicio de re-envío. Se trata de empresas que te facilitan su dirección para que la marca del producto que has comprado realice allí el envío. Después, ellos lo reenvían a España, lo que supone un coste por el servicio, al que habría que sumarle gastos de envío así como otros posibles de aduanas o impuestos. Por ello, siempre hay que calcular el precio total para evaluar si realmente ahorramos dinero y si merece la pena. Algunas de estas empresas para recibir productos de EEUU son One USA Address, My US, ViaBox o Sky Box.