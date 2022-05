Los destinos más baratos a los que viajar estas vacaciones de verano

Quedan pocas semanas para que dé comienzo la temporada de verano de 2022. Un periodo de tiempo muy esperado por trabajadores y familias para desconectar de la rutina del día a día y para relajar la mente de lo que supone el estrés y la ansiedad del trabajo. Ya sea a destinos nacionales o internacionales, un viaje, aunque sea breve, sirve como estímulo para encargar la nueva temporada laboral y prepararse para los desafíos que pudieran surgir.

Si aún no has elegido donde vas a pasar unos días fuera de casa, aquí te traemos algunas opciones repartidas por todo el mundo. Se trata de destinos que no suelen ser elegidos por los turistas y que tienen un precio bastante económico para el ciudadano medio, según la revista especializada Condé Nast Traveler.

Alentejo, Portugal

Muy cerca de España podemos visitar la ciudad de Alentejo, en Portugal. Situada en el sur de la región, ofrece a los visitantes una gran variedad de playas salvajes, reservas naturales y restaurantes. "En Alentejo es habitual que una comida de dos platos con vino cueste unos 16 euros, y menos de un euro por un café", señalan en el medio. Por lo general, el alojamiento también es muy barato y casi todas las propiedades disponen de piscina para refrescarse en los momentos de más calor.

Vilna, Lituania

También en Europa, Vilna, en Lituania. Se trata de una de las capitales de Europa más baratas y es "uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada a un precio asequible". Tiene alojamientos disponibles por toda la ciudad por menos de 50 euros la noche. Además, los veranos suelen ser más frescos que en otras regiones del continente.

©[bruev de Getty Images] a través de Canva.com

Tbilisi, Georgia

Ubicado entre Europa y Asia, Tbilisi es la capital de Georgia. "Todo, desde el alcohol al transporte público pasando por el alojamiento, es barato en Georgia, y para entrar al país solo necesitas el pasaporte", detallan en Conté. Este destino está especialmente recomendado para los mochileros que quieran explorar la cordillera del Cáucaso.

Buenos Aires, Argentina

Si quieres huir del calor, una de las mejores opciones pasa por ir a Latinoamérica. En concreto, en Buenos Aires, la capital de Argentina, encontrarás grandes ofertas para esta temporada. El truco de la revista: "Buscar las parrillas de barrio en lugar de restaurantes de postín y visitar los mercados de comida, como mercados de comida, para disfrutar de las empanadas y choripanes".

Hanoi, Vietnam

Por el contrario, si quieres conocer Asia, una de las mejores ciudades es Hanoi, en Vietnam. Se trata de una región mucho más barata que otros destinos populares de la zona como Tailandia. Además, también está menos concurrido. Según el Índice de Coste de Vida Numbeo, vivir en Hanoi es casi un 40 % más barato que vivir en Madrid.