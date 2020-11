Somat, Finish, Auchan... los detergentes de lavavajillas que menos contaminan

Terminar de comer, recoger los platos, poner la cápsula en el lavavajillas y encenderlo para volver a tener la vajilla limpia. Un hábito diario en la mayoría de las casas que se puede hacer contaminando menos y siendo más respetuoso con el medio ambiente. Solo hay que saber cuáles son los detergentes que menos contaminan, entre los tres formatos más comunes (pastillas, cápsulas y gel) y elegirlos de forma correcta. Los precios son similares a otras variedades más contaminantes, por lo que no hay excusa.

Utilizar el lavavajillas nos puede ahorrar dinero, siempre usándolo de forma razonable. Según un estudio de la OCU, gasta de media 10 litros de agua por lavado, mientras lavar la misma cantidad de platos hace que se gaste entre 10 y 20 veces más agua en el grifo. Eso sí, hay que elegir un programa de lavado acertado para cada ocasión. Gran parte del consumo del friegaplatos se emplea en calentar el agua, por lo que gasta más electricidad. Por eso es interesante enjuagar la vajilla antes con agua fría y no utilizar un programa que caliente demasiado el agua.

Cada gesto cuenta. La OCU ha elaborado un informe entre 31 detergentes 'todo en uno', a los que no hace falta añadir ni sal ni abrillantador en cada lavado, para demostrar que "hay en el mercado productos que combinan sostenibilidad y eficacia". Hay dos que tienen la etiqueta ECO, mientras que destacan otro por su precio, de apenas 4 euros. Se trata de las cápsulas de marca blanca Auchan, de Alcampo. Estos son los productos que menos contaminan en cada lavado y a su vez ofrecen un gran rendimiento:

Finish all in 1 Power gel (Producto ECO)

8,99 euros - 50 dosis

Finish all in 1 Power gel Finish

Este es el detergente más respetuoso con el medio ambiente en combinación con eficacia de lavado. La OCU señala que "elimina de forma aceptable los restos de la vajilla con muy bajo impacto ambiental" y lo califica con 62 puntos. Lo encontramos en formato gel de 50 dosis. Saca las cinco estrellas posibles en el impacto ambiental de ingredientes, ya que no contiene fosfatos, perfumes alergizantes ni conservantes tóxicos. Cuenta con la etiqueta ecológica europea Ecolabel.

Consulta todos los detalles para comprar Finish all in 1 Power gel.

Seventh Generation all in one free & clear (Producto ECO)

​7,75 euros - 24 dosis

Seventh Generation all in one free & clear Seventh Generation

En segundo lugar, con 61 puntos, encontramos este producto de una marca estadounidense que vende productos de limpieza, papel y cuidado personal de origen ecológico. Su detergente para lavavajillas no contiene productos contaminantes. Lo encontramos en paquetes de 24 pastillas. Tiene la certificación EU Ecolabel, que pretende contribuir a una transición haca una economía circular.

Consulta los detalles para comprar Seventh Generation all in one free & clear.

Finish Powerball 0% sin fosfatos

​9,95 euros - 35 doss

Finish Powerball 0% sin fosfatos Finish

Entre los que reciben las 5 estrellas posibles respecto al impacto ambiental, el tercer lugar es para las cápsulas Finish Powerball 0% sin fosfatos. Tampoco contiene perfumes ni conservantes. Estas pastillas no vienen dentro de un envoltorio y son 100% solubles en agua. Además, el envase es 100% reciclable. Aún así, no cuenta con Ecolabel. La nota de la OCU es de 59 puntos, ya que es algo inferior que los dos anteriores en cuanto a eficacia de lavado.

Consulta todos los detalles para comprar Finish Powerball 0% sin fosfatos.

Auchan (Alcampo) lavavajillas todo en 1 limón

​3,95 euros - 45 dosis

Auchan (Alcampo) lavavajillas todo en 1 limón Alcampo

Este producto económico de Alcampo, pertenece a su marca blanca Auchan, ha sido elegido por la OCU como la 'Compra Maestra'. Esto significa que es el detergente para lavavajillas que tiene una mejor relación calidad - precio entre los que son respetuosos con el medio ambiente. De hecho, cada pastilla cuesta menos de 9 céntimos. Una gran opción para limpiar nuestra vajilla sin contaminar más de lo necesario.

Somat oro antigrasa gel

​5,95 euros - 50 lavados

Somat oro antigrasa gel Somat

Este producto es el que mejor nota saca en el estudio de la OCU, con 66 puntos: no está entre los que menos contamina (4 sobre 5 estrellas), pero su capacidad de limpieza es superior. Pierde en la comparativa porque no es un producto ECO debido al "impacto ambiental del envase" que no es 100% reciclable. Sin embargo, es igual de recomendable que los anteriores en cuanto al "impacto ambiental de los ingredientes.

Consultar todos los detalles para comprar Somat oro antigrasa gel.