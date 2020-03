Precio, catálogo y dispositivos: las bazas de Disney+ frente Netflix, HBO y Amazon

Netflix, HBO y Amazon Prime Video, tres de plataformas con más usuarios del mundo, observan con recelo el aterrizaje de Disney+ este martes 24 de marzo en España. Una nueva alternativa que por precio, posibilidad de ver en hasta 4 dispositivos a la vez y descargas ilimitadas va a ser un duro competidor. Más teniendo en cuenta que su catálogo va a atraer a los millones de fans de Disney y de sagas como Star Wars. Además los niños podrán ver infinidad de capítulos de dibujos de clásicos como Aladdín, La Bella y la Bestia, los Simpsons, la serie animada X-Men o la película Avengres: Endgame, entre otras.

Además, las series o películas del mundo Disney que hasta ahora estaban disponibles en el resto de plataformas "se van a ir eliminando progresivamente de todas ellas y será Disney+ quien las ofrezca en exclusiva como ya se ha hecho en Estados Unidos", aseguró Eduardo Delgado, CEO de Roams. Así, Netflix irá perdiendo películas de Marvel y la saga de Star Wars que ofrece en la actualidad, que serán exclusivas para los clientes de Disney+.

La fecha de estreno de Disney+ está marcada además por el estado de alarma que vivimos en España debido a la crisis del coronavirus. Esto puede ser un empujón no solo para esta plataforma, sino para todas en general, que en estos días están viendo como crece su consumo a la vez que el precio de sus acciones en la bolsa americana. Repasamos las principales alternativas en España, sus precios, conexiones y demás funcionalidades que debes tener en cuenta antes de contratarlas:

Disney+

6,99€ al mes / 69,99€ la suscripción anual

La plataforma de Disney+ aterriza en España con más de 1.000 películas, series y originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, además de National Geographic. El precio de lanzamiento es de 59,99 euros por la suscripción anual si se contrata antes del estreno. A partir del día 24 el precio será de 69,99 euros. Disney ha fijado la cuota mensual en 6,99 euros, la más barata entre todas las plataformas, aunque quizás sea una estrategia para captar clientes y después subirla, como ya vimos ocurrió con Netflix, por ejemplo.



Y por ese precio, los suscriptores de Disney+ podrán acceder desde 4 dispositivos a la vez, crear 7 perfiles diferentes y descargar contenido hasta en 10 dispositivos para consumirlo después sin la necesidad de gastar datos de Internet de forma ilimitada. Y se podrá ver desde la app de smartphone, Smart TV, Chromecast de Google, Amazon Fire Stick TV, Apple TV, Xbox One, PlayStation 4 o NVIDIA Shield TV.



Entre las series más esperadas está 'The Mandalorian' (Star Wars) protagonizada por Baby Yoda, pero habrá que tener calma para verla completa. Disney ha anunciado que subirá a la plataforma un capítulo a la semana cada viernes a excepción del estreno del día 24, cuando se podrán ver los dos primeros capítulos. El tercero estará disponible el viernes 27. También se estrena la primera semana ‘Star Wars: The Clone Wars’, igualmente con un ritmo semanal.



Además, Disney+ también estará disponible para clientes de los siguientes paquetes de Movistar Fusión: Total, Total Plus, Selección Plus Ficción, Fútbol Total, Ficción Total, Ocio Total, Premium, todos los que tengas contratadas 4 líneas móviles. Por el momento no se podrá ver por el decodificador de Movistar, sino por el resto de dispositivos citados anteriormente.