Nike ZoomX Vaporfly NEXT%, el secreto de Kipchoge para bajar de 2h el Maratón

Eliud Kipchoge, el mejor maratoniano de la historia, se planteó el reto de bajar de las dos horas en los 42.195 metros del Maratón. Y lo ha conseguido en el Parque Prater de Viena en 1:59:40. "Tengo el compromiso de demostrar que ningún ser humano tiene límites", decía antes de intentar un reto que comparaba con el momento en el que el hombre pisó la luna. Cierto que esto récord no tendrá el tratamiento de oficial, ya que ha contaba con varias ayudas externas, como unas zapatillas de Nike de última generación, las Nike ZoomX Vaporfly Next%, aunque según la IAFF son totalmente legales.

Si bien el récord del mundo de Maratón está en su poder, 2:01:39 en el Maratón de Berlín que se celebró el 16 de septiembre de 2018, ha necesitado dos intentos para bajar de las dos horas. Esta vez contó con ayudas externas como varios equipos de liebres (41 corredores en total) que le han permitido un ahorro energético en cada zancada, con las condiciones metereológicas ideales, con un terreno favorable y con un coche que les cortaba el viento y les marcaba el ritmo en todo momento con líneas que se reflejaban en el asfalto.

Nike es una de las marcas deportivas que más empeño pone en superara las barreras o los límites humanos con sus productos. Desde hace tiempo los ingenieros de la marca en Oregón han trabajado en este diseño, unas zapatillas ligerísimas que permiten correr a mayor velocidad por su composición, las Nike ZoomX Vaporfly NEXT% que están a la venta por 275 euros. Si bien es cierto que las zapatillas de 'running' han ido evolucionando con el paso de los años, este modelo es totalmente rompedor.



Son una evolución de las Nike que ya utilizó en 2017 en el reto que se conoció como 'Breaking 2' en Monza, pero se quedó a 25 segundos de lograrlo. Tienen una mayor amortiguación en la planta del pie y menos peso en la parte superior. Esto favorece un retorno de energía y una mayor comodidad en las pisadas. ‘Todo por la victoria’ es el lema de estas zapatillas, conocidas como las más rápidas del mundo.



Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de una fibra de carbono que está incluida dentro de la espuma Nike ZoomX que va desde el talón hasta la puntera. Estos dos elementos en conjunto proporcionan una mayor propulsión y más velocidad en cada paso. Aunque tienen 15 gramos más de espuma que el modelo anterior, el peso no ha aumentado.



Además, estas zapatillas de 'running' tienen los cordones ligeramente inclinados hacia un lado, lo que alivia la presión a la parte sensible del empeine. Por último y no menos importante, están revistidas por otro nuevo material de última generación fabricado en exclusiva por Nike. Lo han llamado VaporWeave, que reduce hasta un 75% la humedad provocada por el sudor. Además, es muy ligero y resistente a todas las adversidades del tiempo, como la lluvia por ejemplo.