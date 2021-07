Escapadas de fin de semana a las playas más bonitas de España desde 148 euros

Viajar en verano es uno de los momentos más esperados del año. Pero no siempre tenemos la oportunidad de irnos una o varias semanas de vacaciones. Esto no quiere decir que no podamos realizar escapadas de fin de semana durante los meses de julio, agosto y septiembre. La revista especializada en viajes Traveler, a través de sus lectores, ha elaborado un ranking con las 5 playas más bonitas de España. Y están situadas en Fuerteventura, Llanes, Formentera, Islas Cíes y Tarifa.

Para ayudarte a que puedas visitarlas, hemos buscado hoteles económicos y cercanos a cada una de ellas. Son tarifas de habitaciones estándar para dos personas en los fines de semana de agosto.

5 - Playa de Cofete, Fuerteventura

Alameda de Jandía, 148€ el fin de semana

Playa de Cofete, Fuerteventura

La playa del Cofeté es uno de los tesoros de la isla. Se sitúa en el apéndice sur de Fuerteventura, en la península de Jandía. Tiene una longitud de 12 kilómetros y se esconde detrás del Parque natural de Jandía, por lo que su acceso es bastante complicado y solo se puede llegar en coche o en autobús después de unos 50 minuto de trayecto. Esto le ha convertido en un paraíso nudista, ya que no todos se atreven a llegar hasta allí. Durante el recorrido, se puede visitar la Aldea de Cofete, su cementerio y la misteriosa Villa Winter, construida en los años 40 por un ingeniero alemán.

Es una playa sin servicios, y como podemos imaginar, encontrar hoteles cercanos no es posible. Así, nos tenemos que trasladar hasta Morro del Jable para encontrar alojamiento. El más económico lo ofrece Alameda de Jandía, por 148 euros la noche del viernes y el sábado durante julio y agosto en un apartamento para dos personas. Además, se encuentra a 300 metros de la playa de Jandía.

4 - Playa de San Antonio del Mar, Llanes

​Hotel Luna del Valle, 164 euros el fin de semana

Playa de San Antonio del Mar bestruralspain.com

La elegida como cuarta playa más bonita de España (la más bonita en 2020), también es de difícil acceso. Es una playa virgen de arena blanca, rodeada de acantilados y verdes prados. Pertenece al concejo de Llanes, en Asturias. Es de tamaño reducido, apenas 70 metros de larga y 50 de ancha, pero no suele estar muy concurrida. Se puede llegar andando hasta ella desde Picones o desde la playa de Cuevas del Mar. Desde la playa, se puede caminar hasta la ermita de San Antonio, que ofrece unas vistas preciosas de los Picos de Europa.

Para alojarse cerca de la Playa de San Antonio habría que dormir en alguno de los pueblos del concejo más cercanos, ya que Llanes está a unos 22 kilómetros de la playa. El alojamiento más cercano es la Casa Vacacional Las Terrazas del Otero, pero es difícil encontrarla libre durante el verano. Otra opción es el hotel Luna del Valle, situado en Nueva de Llanes.

3 - Caló d'Es Mort​, Formentera

​Hotel & Spa Entre Pinos, 658 euros el fin de semana

Caló d'Es Mort​, Formentera Instagram

Esta es una de las calas imperdibles para cualquiera que visite la isla de Formentera. Se sitúa en la parte más oriental de Playa de Migjorn, que mide unos 6 kilómetros. Después de recorrerla entera y atravesar varias calas se llega hasta Caló d'Es Mort, cuyo paisaje es espectacular. Una caminata que bien merece la pena. Destacan sus rocas rojizas y los diferentes tonos de azul del agua. Es de pequeño tamaño, unos 70 metros, y dependiendo de las mareas, puede dar cabida a más o menos turistas. Es recomendable ir a primera hora de la mañana, ya que muchas personas acuden hasta ella cada día en los meses más calurosos del año.

Para bañarse hay que descender por unas escaleras que llevan hasta unas aguas ideales para bucear. Es una zona sin servicios como restaurantes cerca y los hoteles de la zona son lujosos y bastante caros (hasta 600 euros la noche), por lo que es más económico alojarse en otra zona e ir en coche. El hotel Hotel & Spa Entre Pinos se encuentra a unos kilómetros y cuesta unos 300 euros la noche. En la otra punta de la isla los encontramos algo más económicos.

2 - Figueiras, Islas Cíes (Pontevedra)

​Camping, 170 euros el fin de semana

Figueiras, Islas Cíes Instagram islas_cies_islands

Este paraíso está situado en las Rias Baixas, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas. Para llegar las Islas Cíes se puede tomar cualquiera de los barcos que salen a menudo desde el puerto de Vigo o Cangas de Morrazo, y en menor medida desde Baiona, Sanxenxo o Portonovo, hasta la isla del Faro. Acoge varias playas diferentes de arena fina y aguas turquesas. La más conocida es la Playa de Rodas, pero la considerada como la segunda más bonita de España es la de Figueiras. De cualquier forma, hay rutas y senderos para desplazarse de unas a otras.

En la islas de Faro si encontramos servicios básicos, que se resumen en restaurantes y un camping. Se pueden alquilar tiendas ya montadas para entrar a dormir (desde 85€/día para dos personas) o parcelas para que cada uno monte su tienda de campaña (desde 9,7€/día por adulto)

Valdevaqueros, Cádiz

Wawa Tarifa, 166 euros la noche

Valdevaqueros, Cádiz Herbert Ritsch, Unsplash

En 2021 ha sido elegida como la playa más bonita de España. En ella destacan sus arenas inmensas, sus aguas azules, sus puestas de sol, las vistas de África en el horizonte (se sitúa en el cruce de dos continentes) y los vientos de Tarifa. Esto permite ver a diario cientos de cometas en sus cielos y a los innumerables amantes del surf y demás deportes náuticos que acuden a la playa. Mide más de 4 kilómetros de largo y 120 metros de ancho, algo típico de las playas gaditanas.

Pero además de ser un paraíso natural, tiene espacio para restaurantes, chiringuitos y música chill out mientras el sol se pone cada tarde. En cuanto a los alojamientos, la oferta también es variada. Destaca el hotel Wawa Tarifa, que además tiene bungalows desde 166 euros la noche en agosto (mínimo 4 noches).