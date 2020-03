Facturas de luz y gas: cómo fraccionar o aplazar los pagos durante el coronavirus

A la preocupación por la crisis sanitaria que está provocando el coronavirus en España, hay que sumar todas las consecuencias para la economía familiar. Durante estas semanas de confinamiento ha crecido el consumo eléctrico y de gas, y en muchas casas ya se encuentran ante las primeras dificultades para afrontar los pagos ante la falta de ingresos. Hay varias compañías que han adoptado medidas para mitigar el efecto de la epidemia como facilitar o fraccionar los pagos.

Los ERTES en multinacionales como IKEA, pequeñas y medianas empresas y hasta en equipos de fútbol se acumulan en todo el país. El gobierno ya ha tomado medidas al establecer una moratoria en el pago de hipotecas a las personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo a consecuencia del coronavirus y debaten medidas para los alquileres. En los últimos días, estas medidas también han afectado a las eléctricas, que se han sumado y han puesto d su parte con ayudas adicionales.

Acceso garantizado a los colectivos más vulnerables

A través del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, el Gobierno ya anunció la protección a hogares con menos ingresos, impidiendo el corte del suministro eléctrico, de gas natural y agua hasta el 17 de abril a familias vulnerables y a los beneficiarios del bono social eléctrico. Se trata de una tarifa especial con precios rebajados entre un 25% y un 4o%, que hay que solicitar (no se aplica automáticamente) por criterios de renta, familias numerosas y monoparentales, pensionistas con pensión mínima, personas con discapacitados a su cargo y víctimas de la violencia de genero o del terrorismo.

Actualmente hay 1,3 millones de hogares acogidos a esta tarifa, pero al modificar la normativa, esta cantidad podría crecer hasta los 4 millones. Estos beneficiarios no sufrirán cortes por impagos de los recibos de electricidad, gas natural y agua al menos hasta el 17 de abril. Además, todos ellos tendrán ampliado el bono social de forma automática hasta el 15 de septiembre aunque se le caduque antes (se renueva cada dos años).

Otra de las medidas adoptadas por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es la congelación del precio de las bombonas de butano y de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) del gas natural durante 2 trimestres, aunque si baja el precio del barril, se activarían inmediatamente en los precios que pagan las familias.

Iberdrola: pagos en 12 cuotas sin intereses

La eléctrica española presidida por Sánchez Galán ha lanzado un plan de ayuda para facilitar el pago de las facturas de luz, gas y otros servicios energéticos "con el objetivo de aliviar el posible impacto del coronavirus entre sus clientes". Esta medida afecta a a hogares, pymes y autónomos, y permitirá la flexibilización de los pagos, mediante el fraccionamiento de las facturas hasta en 12 meses sin intereses. Se podrá gestionar por teléfono o en su Área de Clientes.

Endesa: no realizará cortes de suministro por impago

Por el momento, Endesa no ha anunciado ninguna medida concreta de ahorro para fraccionar el pago de los recibos. Sí han comunicado, en cambio, que no realizarán "ningún corte de suministro ni efectuará ninguna baja por impago de electricidad o gas mientras dure la emergencia relacionada con la epidemia de COVID-19". De esta forma se entiende que los clientes que no paguen estas facturas tendrán flexibilidad para hacer frente y abonar las cantidades adeudadas. Puedes realizar más consultas en el Área Clientes.

Naturgy: fracciona los pagos hasta septiembre de 2021

La compañía presidida por Francisco Reynés también va a permitir aplazar el pago de los recibos de electricidad, gas y servicios a todos sus clientes domésticos, unos 4 millones en total. De esta forma amplía el alcance de la iniciativa que en un principio solo incluía a pymes y autónomos. Los clientes pueden solicitar el aplazamiento del pago través de la sección fraccionamiento en el Área Clientes de su web.

Naturgy va a aplazar el pago de las facturas hasta el mes de junio a sus clientes. Estos empezarán a pagar los recibos a partir del mes de octubre mediante el fraccionamiento de la cantidad total en 12 cuotas mensuales sin intereses, es decir, hasta septiembre de 2021.

Holaluz: devolución del importe excedente del bono social

Los fundadores de la joven compañía catalana han anunciado acciones para ayudar a los clientes de las tarifas de luz de los hogares más vulnerables. Para "que paguen la mínima cuota posible”, la compañía está "devolviendo el importe excedente del bono social y ajustando las cuotas mensuales". Además, están reduciendo "al mínimo técnico las potencias contratadas por nuestras PYMEs que han tenido que cerrar" para abaratar sus facturas.

Otras medidas de las eléctricas

Todas las compañías han puesto en marcha diferentes planes de acción y protocolos extraordinarios que permitirán asegurar el suministro a todos los hogares y compañías así como la continuidad de sus actividades. Todas continúan prestando servicios de reparaciones de gas, calderas, averías eléctricas y suministros esenciales como los de los hospitales.

Además, la principales distribuidoras eléctricas han ofrecido la posibilidad de reducir la potencia contratada para pagar menos en la factura, algo interesante para las empresas que han reducido su actividad y el consumo de energía.

Por último, han anunciado la cancelación de las visitas a las casas para realizar la lectura del contador del gas por motivos de seguridad sanitaria. Emitirán facturas estimadas, aunque también permiten a los clientes comunicar los consumos a través de sus canales telefónicos, web o aplicaciones.