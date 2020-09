El programa de Calleja con Fernando Simón ya tiene fecha de estreno

El programa de Jesús Calleja 'Volando voy', que se emite en Cuatro los fines de semana, estrenará nueva temporada en esta ocasión en Telecinco el próximo viernes y en horario de prime time. ¿El motivo? El revuelo que ha causado su primer invitado: Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad fue visto en Mallorca subiendo en globo o submarinismo después de que hubiera faltado a su cita diaria para notificar nuevos casos de contagios por la covid-19 . Fue la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, la que respondió que esos días se encontraba de "merecido descanso".

Según anuncia Mediaset en un comunicado, en el programa, Calleja charla con Simón para conocer de cerca cómo ha sido la gestión de la mayor crisis sanitaria a la que nos hemos enfrentado, haciendo un análisis de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Además, el espectador descubrirá la faceta más personal de uno de los rostros más conocidos de esta crisis sanitaria. La emisión de este especial es la antesala de la sexta temporada de ‘Volando Voy', que se estrenará en Cuatro el jueves 8 de octubre con el objetivo de incentivar la repoblación de zonas vaciadas

Simón, rehusó hablar de sus vacaciones durante las cuales participó en un programa de televisión. "Son mis vacaciones, si nos les importa no las voy a comentar", decía. En concreto dijo a los periodistas que ya lo verán y ha negado haber cobrado por ello: "no cobro prácticamente por nada, solo de mi salario. No voy a decir nada más", zanjaba el epidemiólogo. Los espectadores al final podrán ver el polémico espacio en unos días en los que el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha avanzado este miércoles que el viernes se conocerá si se extienden las restricciones a otras zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa sobre la evolución de la epidemia por Covid-19 en la Comunidad de Madrid, donde ha dicho que la situación es de "crecimiento sostenido". Zapatero ha recordado que el viernes de la semana pasada se tomaron medidas de contención y prevención que afectan a toda la comunidad, como la reducción de las agrupaciones de 10 a 6 en toda la Comunidad y las específicas para 37 zonas de salud de restricción de la movilidad.

"En estos momentos estamos estudiando y analizando la situación actual con datos de este nuevo informe para estudiar la ampliación de estas medidas a nuevas zonas básicas de salud", ha manifestado. Zapatero ha precisado que la decisión se tomará "en función de los perímetros y núcleos poblacionales". "La decisión definitiva de esta cuestión la tendremos probablemente resuelta el viernes, si bien lo más importante de todo esto es tener claro que nada vale si no somos responsables con las distancia de seguridad, con las medidas de higiene y, por supuesto, con la puesta de la mascarilla". En concreto, Zapatero ha apuntado que se están analizando los "aforos de restauración".