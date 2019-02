El fraude de los batidos detox que las 'celebrities' anuncian en redes sociales

Los productos dietéticos, esos que prometen hacernos perder peso y mantener la línea sin apenas esfuerzo, mueven en España al año unos 1.000 millones de euros, según el último observatorio de DBK del pasado año. Esto supone un incremento del 7% de un mercado que cada vez es más pujante ante la tendencia 'healthy' o saludable de alimentación que se ha impuesto en los últimos años. Si bien su eficacia no está muy clara. Es más, algunos de estos productos pueden resultar nocivos para la salud. Es lo que sucede con los famosos batidos 'detox', a los que han declarado la guerra médicos y expertos.

En concreto, estos preparados a partir de fruta y verduras llevan varios años en el candelero gracias a su supuesto efecto desintoxicante en el organismo. Algunas dietas recomiendan pasar varios días alimentándonos solo con ellos para limpiar el organismo, pero los expertos aseguran que todo esto no es más que una falacia y que estos batidos pueden no ser tan milagrosos.

El problema de estos productos es que se han popularizado a través de las redes sociales, con los influencers asegurando que desde que los toman notan su físico mucho mejor. Pero no solo se trata de estos batidos, en redes también vemos barritas energéticas, tés drenantes y diferentes sustitutivos de la comida real que están calando en los usuarios, que se están lanzando a esta moda sin medir bien sus consecuencias.

Ante este abrumador aumento de los post de 'celebrities' recomendando estos productos, los expertos han tenido que alzar la voz. Si primero fueron usuarios anónimos hartos de ver cómo publicitaban productos que consideraban ineficaces, ahora son los profesionales de la salud los que han clamado contra estos anuncios. Los últimos, los miembros del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), los cuales han denunciado que se permita a estas personalidades, con tanta repercusión, anunciar los supuestos beneficios de productos que son "un fraude y que ni ellas mismas toman". Los médicos británicos han avisado de que este tipo de batidos y demás no solo no sirven para nada, sino que también son perjudiciales para la salud.

¿Y quiénes son las reinas de la publicidad en Instagram? Las Kardashian, capaces de agotar lo que sea en tiempo récord. Precisamente, son ellas el objeto de las críticas de muchos profesionales por anunciar, por ejemplo, piruletas saciantes.

Batidos que no desintoxican con 'efecto rebote'

La nutricionista Elena de la Fuente nos explica qué es lo que ocurre cuando tomamos estos batidos 'detox' que prometen limpiar nuestro organismo y hacernos perder peso de forma saludable. "A corto plazo sí se pueden ver resultados, ya que al tomar solo esos batidos o zumos se reduce la ingesta de calorías y de alimentos poco saludables, el problema viene a largo plazo", indica la experta. Porque una alimentación basada en batidos no se puede mantener en el tiempo, ya que el cuerpo necesita más nutrientes, de modo que cuando se vuelve a una alimentación normal se recupera el peso perdido "e incluso más".

Es decir, llega el temido 'efecto rebote'. Esto sucede porque cuando se lleva a cabo una dieta con falta de carbohidratos y proteínas, como sería este caso, el cuerpo se pone en 'modo ahorro'. "Así, cuando volvemos a una alimentación más completa, lo que hace el organismo es almacenar y guardar reservas por si vuelve a repetirse esa restricción de comida", explica de la Fuente. De este modo, los batidos pueden ser contraproducentes en el medio plazo, recuperando todo lo perdido e incluso más en muy poco tiempo.

Los batidos detox no desintoxican el organismo, para eso están el higado y el riñón / Pixabay

Además, la nutricionista señala que otro de los mitos que son absolutamente falsos ya va en su propio nombre, 'detox', porque en realidad estos productos no desintoxicarían nada. "Ningún alimento o producto de por sí desintoxica. Para eso, tenemos órganos, como son el hígado y o el riñón, que sirven precisamente para desintoxicar el organismo", recalca.

En cuanto a sus supuestos beneficios saludables, de la Fuente señala que aunque lo puedan parecer, tomar estos batidos de fruta y verdura durante días desplazan el consumo de nutrientes necesarios para el organismo, lo cual es peligroso. Además, se está concentrando la ingesta de fruta y verdura de varios días en uno -si solo se toma esto-, lo que supone un 'chute' de carbohidratos que no favorece nada.

Sobre la pérdida de peso que se produce, de la Fuente explica que es una reducción falsa, porque con estas dietas no se pierde la grasa, sino agua y masa corporal. "Se reduce precisamente lo que se debe mantener, mientras que lo que de verdad engorda se mantiene, que es la grasa", señala. Pero otro de los riesgos de una dieta basada en batidos es la ansiedad que genera, "porque limita la vida personal y social y, además, al no masticar se genera mucha frustración y ganas de comer, porque sacian durante poco tiempo, mientras que al masticar segregamos hormonas que nos mantienen saciados".

"Sanidad debería intervenir"

En opinión de esta experta, y de la mayoría de la comunidad sanitaria, las autoridades deberían intervenir y prohibir este tipo de anuncios en redes sociales, ya que las personas que publicitan estos productos están generando un ideal falso en las personas que les siguen. "Poner a una persona con muchos seguidores y un físico espectacular a anunciar estos batidos o productos puede ser muy peligros y generar trastornos de alimentación en quienes lo ven", advierte de la Fuente.

Porque normalmente estas 'celebrities' ni toman esos productos y no se puede lograr su físico solo con batidos, ya que suelen tener entrenadores personales y nutricionistas que les hacen una dieta a su medida y les mantienen en un peso. Por ello, Elena recomienda a las personas que quieren cuidarse y estar en forma acudir a un nutricionista que les indique cuál es la dieta que tienen que seguir, "porque cada persona necesita una cosa, no todo el mundo es igual y sus necesidades no son las mismas", recalca.