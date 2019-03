Freidoras sin aceite Tefal ActiFry, Cecofry o Duronik AF1: cuida tu salud y tu bolsillo

Las freidoras sin aceite son una de las grandes desconocidas de la cocina, pero no por ello dejan de tener muchas ventajas. La principal es que fríen los alimentos a través de aire caliente que circula a gran velocidad, por lo que dejamos de ingerir las grandes cantidades de aceite que absorben los alimentos en una freidora tradicional.

Es aconsejable utilizar una cucharada de aceite para evitar que los alimentos se queden blandos, poco crujientes y sin cocinar por la parte inferior. Pero con eso será suficiente para poder freír patatas, croquetas, verduras o cocinar productos congelados. Su precio es mayor que las freidoras tradicionales, pero a la larga suponen un ahorro económico al no gastar apenas aceite.

Para comprar la freidora sin aceite adecuada hay que tener en cuenta diferentes aspectos: uno primordial es la capacidad. Las hay para 1 o 2 personas, para 3 o 4 o para grandes familias.

Estas freidoras de aire o 'AirFryer' no añaden apenas calorías adicionales a ninguno de los alimentos y se evitan los humos y los olores que se propagan por la casa. Además son más sencillas de utilizar y de limpiar que las freidoras tradicionales e incluso se pueden introducir en el lavavajillas. En lo único en lo que salen perdiendo en la comparación es en el tiempo, ya que son algo más lentas.

Hay que destacar que algunas de las freidoras sin aceite permiten realizar tareas múltiples como cocinar dos tipos de alimentos o freír, cocer, asar, tostar, hornear o incluso hacer platos dulces y salados. Por último, es importante reseñar que estos modelos están libres de BPA (Bisfenol A), el compuesto químico que desprende el plástico al calentarse y es nocivo para la salud.

Cecofry Compact Plus

49 euros

Esta freidora sin aceite de Cecotec cuenta con un recipiente interior para alojar el cestillo con capacidad hasta 6 u 8 personas aproximadamente, un tamaño bastante superior a la media de modelos de su gama. Es multitarea y permite freír, tostar, asar, hornear y hasta gratinar. Además, la tapa de cristal permite en todo momento ver el estado de la cocción para controlar el punto deseado de tus recetas.



Como aspecto a destacar, el recipiente cerámico soporta altas temperaturas, lo que permite introducirlo en el horno para completar las recetas que lo requieran. Por contra, la base es de silicona para proteger la encimera, porque el calor puede escaparse al no estar totalmente aislada. Incluye un cucharón de material no corrosivo para mover la comida sin dañar el revestimiento del recipiente.



Su funcionamiento es sencillo y tiene dos ruletas: una para ajustar la temperatura entre 100 y 250ºC, y otra para el temporizador, que se puede programar para que se apague entre 0 y 60 minutos. Además, incluye un libro con 50 recetas y otras muchas más que se van actualizando en la página web.



Consulta aquí todos los detalles para comprar Cecofry Compact Plus.