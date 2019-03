Los mejores juegos gratuitos de la Play 4: del Fortnite al Pro Evolution Soccer

El modelo de los juegos gratuitos para PlayStation 4 ha sido todo un descubrimiento para millones de jugadores. La estrella durante más de un año no es otra que Fortnite. Pero con el recién llegado Apex: Legends también hay una fuente enorme de entretenimiento. Sin embargo, no son las únicas dos ofertas a la hora de jugar sin pagar más que por la consola y la electricidad consumida o la conexión a Internet.

Realmente, no hay juegos gratuitos para PS4. Las compañías responsables de estos tienen un modelo de negocio, eso sí, diferente al tradicional. Mientras que ofrecen la posibilidad de descargar, instalar y jugar a sus títulos, esperan un retorno de la inversión. Con millones de euros gastados en crear los juegos de moda. Pero, también con elementos por los que se puede pagar dinero real. Una opción que no todos los jugadores usan. Aunque sí los suficientes para hacer de los juegos gratuitos para PlayStation 4 una fuente de ingresos.

Muchos títulos lanzados bajo el paraguas del llamado “Free2Play” u otras modalidades de este tipo apenas cubren costes. Por eso hay que fijarse en los que sí triunfan. Valga el ejemplo de 50 millones de jugadores en pocas semanas de existencia, el de Apex: Legends, sin ir más lejos. De esta cantidad enorme de personas que juegan, con que un porcentaje moderado compre elementos del juego, ya supone unos ingresos enormes.

Son cifras que el modelo tradicional apenas puede imitar; el de pagar 50 o más euros por un juego y esperar al siguiente lanzamiento. Solo títulos de éxito en 2018 como Red Dead Redemption 2, sagas como Call of Duty o casos particulares pueden proporcionar unos ingresos en comparación con los reyes de los juegos gratuitos. Al menos, en la plataforma de juegos desarrollada por Sony. También con un apoyo, por parte de sus responsables, que no termina el día de lanzamiento. Que se prolonga incluso durante años, con una comunidad online que no para de invertir en contenidos extra.

El truco, para fomentar el apego del usuario y alargar el tiempo que juega, es mantener los juegos siempre actualizados. Proporcionar nuevos retos e invitar a que se juegue con amigos. De esta manera, se renueva la base de jugadores y las novedades invitan a volver cada día. La inversión para que esto funcione también es enorme. Pero en casos como Fortnite ha resultado todo un éxito.

El rey de los juegos con modos gratuitos en los últimos tiempos: Fortnite / Epic Games

FORTNITE, de Epic Games

El rey indiscutible, entre los títulos más jugados durante más de un año, sigue en lo más alto. Con un modo llamado Battle Royale que es gratuito, mientras también ofrece opciones de pago. Entre sus bondades está la capacidad para reunir hasta 100 jugadores en un mismo escenario. Con muchos contenidos que se renuevan de forma continua. Mientras que sus ingresos llegan gracias a la venta de atuendos y complementos que no afectan la jugabilidad. Así como incentivos para subir más rápido de nivel o el modo Salvar el mundo. Una experiencia cooperativa que, en principio, fue la base de Fortnite. Antes de que su modo supervivencia eclipsara todo lo demás.

El aspirante al trono de los más jugados es Apex: Legends / Respawn Entertainment

APEX: LEGENDS, de Respawn Entertainment/Electronic Arts

Sin hacer ruido, antiguos responsables de la saga Call of Duty han lanzado Apex: Legends. Un título que hace sombra a Fortnite y ha superado 50 millones de jugadores en mucho menos tiempo que el juego de Epic Games. Además, tiene como antecedentes un par de títulos muy aclamados por la crítica, la saga Titanfall. De la que ha recogido buena parte de la tecnología y un aspecto futurista muy espectacular. Como en el caso de Fortnite, no se trata de un juego terminado, sino que está en pleno proceso de desarrollo. Eso sí, ha llegado mucho más pulido que otros intentos de la competencia.

Pro Evolution Soccer 2019 Lite ofrece fútbol y muchas opciones online / Konami

PRO EVOLUTION SOCCER 2019 LITE, de Konami

Aunque ahora se puede considerar como el segundo en su terreno, Pro Evolution Soccer es un ejemplo de calidad sin discusión. El juego de fútbol de Konami se mantiene fiel a la cita anual, ahora también con versiones para móviles. Pero no por ello dejan de dar opciones en la compañía japonesa. Con esta versión “lite” que invita a controlar un equipo, mientras evoluciona en sus modos online. Ofrece partidos de exhibición, permite mejorar las habilidades de los jugadores y es todo un aperitivo frente a lo que frece la versión completa de Pro Evolution Soccer 2019.

Star Trek Online es una aventura espacial para aficionados y ajenos a la saga / Perfect World Entertainment

STAR TREK ONLINE, de Cryptic Studios/Perfect World Entertainment

Los seguidores de Star Trek han tenido algunos juegos míticos, como la aventura gráfica 25th Anniversary. Pero con Star Trek Online se ha cumplido el sueño de muchos jugadores. Porque parece tener aventuras y misiones sin fin. Mientras mantiene el espíritu de una saga con más de cinco décadas de historias.

Gotham, Metropolis y mucho más está en DC Universe Online / Sony Online Entertainment

DC UNIVERSE ONLINE, de Sony Online Entertainment

De una parecida a lo que ofrece Star Trek Online, el universo de DC Comics también está representado en videojuegos. Con super héroes que se enfrentan a misiones siempre nuevas. Mientras crece su poder y los enemigos consiguen ser más difíciles de superar. Todo ello en un entorno online compartido con muchos otros jugadores, con los que establecer alianzas o decidir quién tiene más poder.

Warface ofrece una apariencia realista con numerosos estilos de juego / Crytek

WARFACE, de Crytek

Los combates en Warface aportan un aspecto realista, mientras se mantiene la diversión. Incluye varios modos de juego, con misiones cooperativas para hasta cinco jugadores. También ofrece las llamada operaciones especiales, donde las partidas sin pagar están limitadas a diez por día. Por último, el enfrentamiento distribuye a los jugadores por equipos o los deja en solitario. Con objetivos que varían según la modalidad elegida.

Los luchadores de Brawlhalla han de sobrevivir al estilo popularizado por Nintendo Smash Bros. / Blue Mammoth

BRAWLHALLA, de Blue Mammoth

Nintendo ha conseguido un gran éxito con su serie Smash Bros. Una en la que los personajes más conocidos de sus franquicias y algunos ajenos luchan hasta que sobrevive solo un bando. En Brawlhalla se tiene el mismo objetivo, quizá sin el carisma de Mario y compañía, pero con mucha acción dentro de la pantalla.

Paladins: Champions of the Realm / Hi-Rez Studios

PALADINS: CHAMPIONS OF THE REALM, de Evil Mojo Games/Hi-Rez Studios

El éxito de League of Legends arropa lanzamientos como Paladins. Que incluye varios modos de juego, donde varios equipos se enfrentan por conquistar zonas o eliminar al contrario. La perspectiva que ofrece es más cercana que en otros títulos de este tipo. Donde se controla a héroes con una historia elaborada, mientras se pueden desbloquear más de ellos a base de jugar. Obviamente, también se pueden comprar unidades, para tener un repertorio mayor a la hora de luchar y adornarlos con atuendos o insignias que los diferencien del resto.

Let it die se basa en sobrevivir a costa de los demás jugadores / Compañía: Grasshopper

LET IT DIE, de Grasshopper Manufacture/Gungho Online Entertainment America

El futuro cercano, 2026, sirve de escenario para un título donde el planeta Tierra ha quedado desolado. Los supervivientes no tienen otra tarea que luchar y sobrevivir, mientras evolucionan y ven mejorar su equipo. Es un título online donde ganar, conseguir alimentos y robar a los demás se convierte en la base.

El rol de Dungeons & Dragons no deja de crecer con Neverwinter / Perfect World Entertainment

NEVERWINTER, de Cryptic Studios/Perfect World Entertainment

Como título de rol, Neverwinter tiene muchos elementos de los mejores. Recibe su base de la mítica serie Dungeons & Dragons, con su sistema de juego y aventuras en el mundo creado por Gary Gygax y Dave Arneson. Pero está totalmente enfocado al juego online, con partidas en las que puede haber de uno a 99 jugadores. Es toda una experiencia que puede servir para adentrarse en un género muy especial, lleno de espada y brujería.

El fenómeno de World of Tanks va más allá de las batallas de tanques. / Wargaming.net

WORLD OF TANKS, de Wargaming.net

Desde hace casi una década, World of Tanks ha sido uno de los títulos más jugados del mundo. Con países como Polonia o Rusia donde es todo un fenómeno de masas. Su base son los tanques y otros vehículos blindados. Donde tener la mejor colección y el personal bien entrenado hará que no falten oportunidades para salir al campo de batalla. Es un título muy accesible, aunque la pericia de los contrincantes puede acabar con la partida muy pronto. La paciencia, una coordinación perfecta con los compañeros y horas de práctica pueden convertir este juego en un devorador de horas libres. En cuanto al modelo de negocio, prácticamente todo se puede conseguir a base de jugar. Aunque obtener más vehículos y mejoras para estos es más accesible por medio de atajos, previo pago con moneda real.