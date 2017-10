Samsung lanza el 27 de octubre el 'smartwatch' más deportivo del mercado

El complemento perfecto para los deportistas. Así podríamos definir el último Samsung Gear Sport que saldrá a la venta el próximo 27 de octubre a un precio de 299 euros. Este 'smartwatch' ofrece una amplia lista de aplicaciones que lo convierten en una herramienta idónea tanto para la sincronización con el teléfono móvil como para la práctica deportiva.

El reloj es perfecto para los amantes del fitness porque cuenta con todos los elementos necesarios: resistencia al agua de hasta 50 metros, GPS incorporado, actividad y seguimiento de calorías (ingeridas y quemadas). Además, actúa como un entrenador personal en tu muñeca.

Aunque está orientado hacia los deportistas, el Gear Sport también comparte funcionalidades importantes con el Gear S3 como la posibilidad de recibir notificaciones de su teléfono. El reloj cuenta con una pantalla redonda Super AMOLED de 1,2 pulgadas y una resolución de 360 x 360 píxeles.

En su interior se halla un procesador de doble núcleo a 1 GHz de velocidad de reloj. Le acompañan 768 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento interno. Además incorpora una batería de 300 mAh que nos permitirá un funcionamiento del reloj de algo más de dos días sin necesidad de carga.

My Music Cloud for Gear



Para que la música nunca falte, el Samsung incorpora My Music Cloud for Gear, app con la cual podrás sincronizar toda tu música de forma fácil desde cualquier dispositivo. Además, también es posible comprar música, sincronizar y escuchar un máximo de 250 canciones gratuitas de modo offline, ideal para los intensos días de entrenamiento.

Gear Sport incorpora un 'software' que permite monitorizar la actividad de natación. Gracias a este, es posible llevar un control del número de largos realizados, la distancia recorrida o el tiempo por tramo realizado. Esta especialización en la natación amplía la lista de deportes para los que son idóneos estos dispositivos, entre los que ya se encontraban el ciclismo o el 'running'.