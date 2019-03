Corral de la Morería: cuando la bodega es el auténtico espectáculo del día

Es el primer tablao flamenco del mundo que recibe una estrella Michelin. El primero y el único. Es un restaurante con espectáculo por cuyo escenario ha pasado y pasa lo mejorcito del flamenco nacional. Pastora Imperio, La Chunga, Manuela Vargas, Antonio Gades, El Cigala, Antonio Canales, Rafael Amargo… Y también es una bodega con solera en la que pelean por destacar más de 800 referencias de jereces, muchos de ellos con más de 100 años.

El Corral de la Morería termina 2018 alzándose con el codiciado galardón de la Guía Roja para su Restaurante Gastronómico y empieza 2019 con un nuevo espectáculo sobre las tablas. No hay duda de que es el momento idóneo para descubrir este espacio que es historia viva de nuestro arte y ahora también de nuestra cocina, y también para repetir con el fin de ver y sentir cómo ha crecido en los últimos años.

Inaugurado por Manuel del Rey en 1956 y con más de 60 años de palmas, guitarra y taconeo a sus espaldas, el Corral de la Morería ha recogido este año el premio a una apuesta tan atrevida como apetecible. Cuando hace un tiempo Juan Manuel del Rey, segunda generación al mando del tablao, y David García, actual chef del restaurante, decidieron ponerse manos a la obra para crear un pequeño reservado gastronómico para tan sólo 8 comensales al margen del popular salón comedor que se halla frente al escenario, no sabían lo que les esperaba. Poco más de un año y una estrella Michelin después, el equipo del Corral celebra el éxito de los valientes y saborea las mieles de los que se atreven a ir contra la corriente.

El Restaurante Gastronómico del Corral de la Morería es un espacio independiente y diferenciado del tablao, con capacidad para tan sólo cuatro mesas y servicio sólo de cenas, en el que García (ex Nerúa y Álbora) cocina cada noche un menú degustación en el que, aunque suene manido, entran en juego vanguardia y tradición, raíz y emoción, y donde los pescados tienen el protagonismo que merecen, pues son el producto fetiche del Bilbao natal del chef. Un vasco en un tablao dirigiendo la cocina del que sin lugar a dudas es uno de los restaurantes más pequeños de Europa.

Una experiencia única en el mundo que combina arte y gastronomía al más alto nivel con una bodega que merece mención aparte, pues cuenta con 1.000 referencias en total, 800 de ellas jereces y 400 de estas correspondientes a añadas viejas, viejísimas, casi desaparecidas.

Cuando habla de ellas, a Juan Manuel del Rey se le ilumina la cara. No es para menos, el Corral atesora en su cueva (y en cavas repartidas por otros espacios dadas las escasas dimensiones) un sinfín de joyas líquidas con sello de Jerez que no son fáciles de encontrar hoy en día fuera de las históricas bodegas gaditanas. En este mítico tablao flamenco madrileño el vino se cuida tanto o más que la comida. El propio del Rey es un apasionado de los jereces y se ocupa él mismo de la selección de esta parte de la carta. David Ayuso es el sumiller encargado de componer ‘la otra’, la de los vinos espumosos, blancos, tintos y rosados que van más allá del Marco de Jerez.

Los dos trabajan codo con codo para que la experiencia de un paladar que se adentra por primera vez en el mundo de los generosos añejos sea inolvidable, y para que el veterano que está harto de probar vinos salga de allí satisfecho con la sorpresa. Independientemente de su conocimiento, a todos los comensales se les ofrece un maridaje completo con jereces, pero también la posibilidad de armonizar los platos del chef con el tipo de vino que más les guste o les apetezca en ese momento. La carta de vinos es amplia y cambiante como la de comidas, y la recomendación de los expertos infinita.

Con más de 800 etiquetas de finos, olorosos, amontillados y palos cortados, el Corral de la Morería es el lugar perfecto para perder la virginidad en jereces sin moverse de Madrid. Pero también para descubrir otros vinos nacionales o internacionales. "La carta de jereces es el 80% de la casa, pero se compatibiliza con otra selección dinámica de vinos nacionales e internacionales que combinan muy bien con las propuestas de David García", explica Ayuso. "Tenemos grandes etiquetas clásicas para la gente que venga en busca de ese tipo de vinos, pero también vinos difíciles de conseguir, tanto actuales como borgoñones, para quienes busquen algo más".

La clave del renacer del Corral de la Morería, dice Del rey, está en perseguir la excelencia en todos los palos, incluso cuando uno de ellos empieza a destacar más que los otros. "Tratamos de ir al máximo en cada cosa, pero no levantamos el pie del acelerador si una de ellas supera a la otra", defiende. A la parte gastronómica le dan su debida importancia, pero no más que a la del vino, la del servicio y la del flamenco. "Lo que hacemos aquí sigue una filosofía emocional, y cuando pones toda tu emoción en algo ya no puedes echar el freno".

Un año de premios

El último trimestre de 2018 ha estado lleno de premios para el Corral de la Morería, tres meses que han culminado con el primer galardón de la Guía Roja. Si bien Juan Manuel del Rey recibía este mismo año el Premio Nacional de Gastronomía a la Mejor Dirección de Sala, durante la 43 edición de estos premios fallados por la Real Academia de Gastronomía, el pasado 15 de octubre fue la Academia Madrileña de Gastronomía la encargada de entregar el Premio al Proyecto más Innovador del Año al Corral de la Morería, distinción que viene a confirmar la reinvención y evolución de este mítico tablao madrileño.

Tan sólo diez días después, el 25 de octubre, la Real Academia de Gastronomía hacía entrega a Blanca del Rey, Directora Artística de Corral de la Morería, del Premio Conde de los Andes al Mejor Creador Artístico relacionado con la Gastronomía. Y por si fuera poco, el 29 de octubre su Restaurante Gastronómico fue elegido Mejor Nuevo Restaurante del Año 2018 por la Guía Macarfi.

'Onírico', un espectáculo flamenco sin precedentes

La estrella Michelin coincide con el estreno mundial de 'Onírico', el nuevo espectáculo de Eduardo Guerrero para el Corral de la Morería que estará en cartel hasta el próximo 24 de febrero, fecha en la que iniciará una gira por todo el mundo. Con este montaje, el bailaor gaditano propone al espectador un viaje extrasensorial en el que se mezclan fantasía y realidad.

Por primera vez en la historia, el Corral de la Morería se convierte en un espacio escénico completo que ofrece una experiencia visual sin precedentes en el mundo del espectáculo flamenco. Cada noche, Eduardo Guerrero estará acompañado de un equipo formado por tres cantaoras (Samara Montañez, Pilar Villar y Anabel Rivera), tres cantaores (Miguel Rosendo, Jesús Flores y Manuel Soto) y tres guitarristas (Javier Ibáñez, Juan José Alba y Fernando del Morao).