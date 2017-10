Dónde tomar las mejores setas en Barcelona

Las setas son el producto gastronómico por excelencia del otoño. Esta estación es una de las más atractivas para la cocina, por los productos que nos regala el bosque y el campo. La variedad de setas en otoño es inmensa y cada una de ellas con un aroma y un perfume absolutamente particular y todas ellas dan definición al plato. Para poder degustar los mejores platos de setas, la propuesta de restaurantes en Barcelona es casi ilimitada, hacemos una breve selección.

Hisop C/ Passatge Miramón 9

Oriol Ivern es un cocinero que reivindica la cocina local, la cocina catalana de siempre, que trata desde su particular visión y enfoque culinario. La filosofía bajo la que trabaja Oriol durante los seis años que su restaurante lleva abierto, exige producto de rigurosa temporada, por lo que en esta época del año y como no podía ser de otro modo, el bosque manda y las setas y hongos son parte principal en muchos de sus platos. La lubina con rebozuelos, aceitunas y yogur, las manitas de cerdo con ostras y angulas de monte o la picaña de vaca con llanegas.

Nectari C/ Valencia 28

El chef Jordi Esteve, con una estrella Michelin, ofrece en temporada un menú temático a base de setas que incluye un menú temático a base de setas imprescindibles para cualquier amante de este producto micológico. El menú lo componen 5 platos con más de seis variedades de setas: boletus, trompetas de la muerte, níscalos, rebozuelos, pie de rata y trompetillas amarillas que sirven para elaborar platos como la ensalada de texturas de setas con vinagreta de piñones, crema de trompetas de la muerte con tallarines de setas, risotto de setas con pato y emulsión de rebozuelo, y helado de setas. Precio Menú 55 euros.

Alvart C/ Aribau 141



La cocina de Alvart pone el acento en el producto. Un producto que les permite realzar recetas tradicionales catalanas, bajo el principio de que lo más sencillo es capaz de remarcar los sabores aún más. Alvar Ayuso es un joven cocinero con enorme proyección que plasma una cocina local a la que suma técnicas más propias del norte de Europa, en donde los encurtidos juegan un papel principal. Sus propuestas para este otoño, pasan por platos tan atractivos como el milhojas de vieiras, verduras de invierno y setas encurtidas, canelón ibérico, salsifíes y setas o, la brandada de bacalao con boletus y pimiento rojo asado.



Ofrecen tres tipos de menú cerrados: Menú degustación: mediodía 23,30€, menú carácter 66€ y menú esencia 50€.

Osmosis C/ Aribau 100



Ósmosis es un restaurante de alta cocina de raíces catalanas que utiliza como base de su propuesta el mejor producto de temporada. Menús degustación: de 42€ a 120€ / Menú mediodía: 28€

La Taverna del Clínic C/ Roselló 155



El chef Toni Simoes selecciona personalmente el producto que utiliza en su cocina, y que escoge de pequeños proveedores para confeccionar una carta que estrena en otoño con propuestas que incluyen setas y trufas en platos como los níscalos con mini sepietas y ajos tiernos con pistachos, boletus glaseados con balsámico, espardenyes y mini espinacas frescas.



Menú clásico barra: 30€, menú gastronómico: 59€ y el menú gastronómico largo: 70€

Tierra de Trufa C/ Casanova 193



Setas y trufas en un auténtico bistrot francés en la que disfrutar de la mejor cocina francesa y productos artesanales seleccionados que traen desde aquel país. Es en esta época cuando aderezan sus platos con las mejores trufas para dar lugar a recetas tan exquisitas como los canelones de trufa o el sándwich trufado. Su carta de otoño, además, se completa con un Menú Nuit de Trufa con platos como el rissotto de setas y trufa, los spaguetti o las vieiras con trufa.



Menú mediodía: 19€, menú Nuit Trufa: 45€