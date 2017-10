Es de justicia agradecer la contribución de los hoteles más emblemáticos por recuperar la mejor gastronomía de autor. Tras unos años en los que este tipo de cocina apenas tenía representación en los mejores establecimientos hoteleros de la capital, primero fue el hotel Hesperia quien acogió en sus instalaciones el que pasa por ser el mejor restaurante en Madrid: Santceloni. Después, el Wellington y la estrella japonesa Kabuki, el NH Eurobuilding con DiverXO -el único tres estrellas en Madrid- y 99 Sushi Bar.

El hotel Orfila, el único Relais Chateaux madrileño, se ha unido a esta corriente imparable en la que los hoteles más representativos recuperan la mejor gastronomía de autor. Así, al indudable encanto de sus 32 exclusivas habitaciones, y a la atmósfera casi aristocrática de sus salones, une la excelencia de la gran cocina que dirige desde hace meses Mario Sandoval. Un Mario que pasa por ser tal vez el cocinero más reputado y seguido del momento en Madrid. Coque es el restaurante que más ha evolucionado gracias a una despensa de excelente producto y a la capacidad de Mario para extraer el mejor sabor de cada receta.

Sandoval está más de moda que nunca desde que lograra su segunda estrella y ahora con el cambio de domicilio desde la periférica y alejada Humanes al centro en uno de los palacetes más representativos de Madrid. Ahí, junto a sus hermanos Rafael, que ha reunido una de las mejores bodegas de España y Diego al frente de la sala. Continúan exhibiendo un estilo de cocina maduro pero en constante evolución.

Orfila

Ahora, el talento de Mario se sirve en el incomparable ambiente, único e irrepetible del hotel Orfila. El matrimonio que forman Sandoval y el Hotel Orfila es sin lugar a dudas uno de los puntos más atractivos a los que acudir para disfrutar de buena cocina y mejor ambiente. Mario aporta su enorme capacidad para realzar el sabor de cada producto y el Hotel Orfila un comedor y una terraza con gran encanto. Si se ofrece un menú degustación cerrado a un precio imbatible de 65€, la carta es, cuando menos, provocadora y sus precios inusualmente razonables para una cocina singular y un ambiente tan exclusivo.

A un extraordinario carabinero envuelto en yuca con salsa de soja y jarabe de arce; le sigue un huevo poché con guiso de seta y trufa que no le va a la zaga. El tartar de salmón con guacamole es fino y fresco y precede a su inimitable cochinillo confitado, una de las especialidades del cocinero. Para acabar, una buena tabla de quesos y una rica tarta de zanahoria muy recomendable.



Si las propuestas al mediodía o en la cena son absolutamente recomendables, no hay mejor lugar para desayunar en Madrid. Un bufet diseñado por Mario y en el que tienen cabida los mejores embutidos ibéricos, churros recién hechos y huevos de granja hechos al momento.



Hotel Orfila C/ Orfila 6, Madrid Tlf 91 702 77 70