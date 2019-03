'La Virgen 154', cervezas artesanas y cocina aguerrida en el centro de Madrid

El flechazo surgió en el Mercado de Vallehermoso, donde, por separado, cervezas La Virgen y la barra de Kitchen 154 empezaron a conquistar a los madrileños por su punto más sensible: el estómago. Así se fraguó una relación que ahora se consolida yéndose a vivir juntos. No se van lejos, ni cierran ninguno de los dos puestos que los ha coronado dentro de los preferidos de las barras y cervezas canallas de Madrid. Pero sí se dan una oportunidad de convivencia en un espacio en el que lo mejor de ambas familias se junta para que los amantes de la cerveza y de la ardiente cocina de Kitchen 154 tengan nuevo templo de referencia.

El lugar elegido es un amplio garaje en el 11 de la calle de José Abascal, no demasiado lejos de donde se dieron sus primeros pasos, y muy cerca del actual epicentro culinario madrileño, marcado por el triángulo que se gesta entre Ríos Rosas, Chamberí y Quevedo. Aquí se aterriza con fuerza, en un despliegue de medios que incluye varias mesas comunales, capaces de recibir a más de 80 comensales al mismo tiempo. Todo un hito –y una alegría- para los devotos fieles de Kitchen 154, que se debían contentar con escasa veintena de plaza que el puesto en Vallerhermoso permitía.

Con este alumbramiento, lo mejor de la cocina viajera y picante de Kitchen se emparenta con todas las cervezas que La Virgen ofrece, que va desde la clásica hasta la Jamonera, pasando por la 360 (con extra de lúpulo) o la Trigo Limpio, uno de los grandes referentes de las hefe weissbier del panorama nacional. Allí esperan más de una decena de grifos y varias cámaras, cargadas hasta los topes con todas las integrantes del clan La Virgen.

Sólo entendiendo la unión como un matrimonio muy bien avenido, donde la conveniencia es total, sobre todo para los clientes, que podrán disfrutar de dos placeres al mismo tiempo y en el mismo lugar. Para ello, Kitchen 154 ha destinado a varios de sus cocineros a abrir fuego desde el fondo de este local, ataviado con los mismos lemas que han hecho famosas a ambas “marcas”, y que reivindican un casticismo gastronómico viajero en el que lo oriental se viste de chulapo.

Bajo el lema “Cerveza pura, manduca caliente”, el binomio promete grandes experiencias culinarias que maridan a la perfección con cada uno de sus productos. Al espíritu canalla de Kitchen 154, donde lo picante, lo original y lo atrevido coronan cada plato, le secunda –y viceversa- el mismo estilo desenfadado que La Virgen ha enarbolado desde sus comienzos, allá por el ahora lejano año 2011.

Más cerca, aunque ahora pueda parecer remoto, encontramos los orígenes de Kitchen 154, que desde 2014 se han hecho un hueco en el paladar de la capital con una fusión que sabe a Asia pero que tiene acento de Madrid. Se disfruta Singapur, se disfruta China y se disfruta Malasia, que nos guían a través de baos, costillas melosas y mucho picante –marca de la casa-, encontrando en los artesanos y frescos amargores de La Virgen el contrapunto perfecto para intercalar tragos con bocados.

Todo ello presidido por los cinco tanques desde los que manan las “Vírgenes” y que se reponen continuamente para que la cerveza doblemente fresca: primero por su temperatura y segundo por estar casi recién hecha. Allí brotan la IPA, la Lager, la Jamonera, la 360 o la Trigo Limpio, para disfrutar en dobles o en pintas, y a las que secundan en botella otras especialidades que no vienen en barril, como la Marzen o la 720.

El conjunto, que se convertirá en uno de los place to be de la primavera madrileña en el que no sólo se va a comer y beber. Para ir al más difícil todavía, La Virgen 154 ha anunciado que también tendrán lugar allí un buen número de ofertas culturales y de ocio, convirtiendo el número 11 de la calle José Abascal en el nuevo sancta sanctorum de lo artesano y lo canalla.