La tortilla de patatas es uno de los platos más sencillos por sus ingredientes y elaboración, pero es uno de los que más gustan. Eso sí, el producto ha de ser de primera calidad: patatas de la clase Kenebeck, los huevos frescos de corral y el mejor aceite de oliva. No diríamos que existen tantas formas de hacer una tortilla de patata como de servir un café, pero admitiendo que habría múltiples opciones, básicamente hay dos tipos, la de Betanzos con la patata bien frita, sin cebolla y poco cuajada y, la de Lesaka con cuatro huevos por comensal y en forma de tortilla francesa.



En este artículo sólo señalamos aquellas que están disponibles para tomar a cualquier hora, como ocurre en los bares de Donosti, Bilbao y en general de todo el norte de España. Por ello, y aunque las nombramos no las incluimos en este ranking aunque para nosotros serían las mejores:



Las que prepara Nino Redruello en Las Tortillas de Gabino. Desde la clásica hasta la de trufa; todas ellas son sobresalientes. Añade alguna yema más de las necesarias para que resulten más jugosas. Además y para los más atrevidos, tortillas un tanto barrocas como la de pulpo, y la guisada con callos de un gran y potente sabor.



Sacha, uno de los tres grandes cocineros de siempre en Madrid, prepara una gran tortilla con salsa y rodajas de chorizo que le dan un sabor tan intenso que no olvidarán.

7.- Juana La Loca (Pza Puerta de Moros 4)

En la zona más castiza del Madrid, un bar de tapas donde hacen una tortilla de patatas que resulta melosa y rica por la cantidad de cebolla caramelizada que le aporta un sabor dulzón extraordinario. Si se dejan caer por aquí, la tortilla es, sin duda, la mejor opción.

6.- Tamara Casa Lorenzo (Paseo de la Habana 107)

Servían una de las tortillas más deseadas de Madrid, primero porque sólo se podía probar si se encargaba al hacer la reserva y segundo porque si uno quería más, no se podía repetir. Cuando cambiaron al local actual, decidieron servirla en barra como en cualquier otro bar. Aunque la ración mínima es para dos, se puede probar una tortilla muy parecida a la que hacen en Lesaka con más huevos de lo normal y poco cuajada, muy jugosa.

Juana la loca

5.- Taberna Pedraza (Ibiza 38)

El local de Carmen y Santiago Pedraza se ha consolidado y crecido exponencialmente desde su apertura hace ya algo más de tres años. Es el premio a una forma de trabajar producto de calidad en elaboraciones sencillas. Su tortilla, al estilo Betanzos, está entre las favoritas de todos los madrileños.



4.- La Penella (Infantas Mercedes 98)

Uno de los mejores ejemplos de la tortilla de Betanzos, patata en rebanadas bien frita y con el huevo prácticamente líquido que se deshace al partirla. Es notoria la calidad del producto que la hace una de las más sabrosas en nuestra ciudad. La tortilla es junto a la mejor ternera al horno de la capital los dos platos icónicos de la carta de este restaurante.

3.- Txirimiri (General Díaz Porlier 92)

Uno de los locales de Madrid que mejor representa la esencia del pintxo vasco. Txema mejor que nadie, reproduce la esencia de las mejores barras donostiarras en Madrid. Su tortilla de patatas con cebolla pochada y caramelizada es una de las más ricas de la capital.

2.- Casa Dani (Ayala 28)

Una pequeña barra en el Mercado de la Paz, en el barrio de Salamanca. Es un bar de esos que podríamos llamar de toda la vida. Alrededor de su barra se arremolinan oficinistas y amas de casa entre semana en busca de su tortilla con o sin cebolla. Los sábados tienen que forzar los fogones para sacar más tortillas. Les aconsejo pedir medio pincho y botellín. Es la mejor opción para el aperitivo y la mejor relación calidad- precio de una tortilla en Madrid.

1.- Sylkar (Espronceda 17)

Un minúsculo local en cuya barra apenas pueden juntarse más de media docena de personas, y sin embargo, la gente acude en masa para disfrutar de la que probablemente es la mejor tortilla de patatas de la ciudad. De su cocina de apenas 2X2 salen más de cien tortillas cada día. Con y sin cebolla, nuestra elección es la primera, apenas cuajada, tanto que es difícil que al servirla conserve la forma propia de una tortilla.