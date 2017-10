Lidl lanza un vino italiano espumoso que no te dejará resaca

El vino es la bebida perfecta para las comidas y cenas entre familiares y amigos. No hay mejor acompañante… hasta el día siguiente. Justo cuando notamos los efectos en nuestra salud de esas copas de más: la resaca.



Medicamentos, fruta, bebidas energéticas… Muchos son los trucos para combatir este mal tan habitual en la sociedad, pero ya no habrá que preocuparse por él. Lidl ha puesto tierra de por medio con un vino italiano que no te dejará resaca.

Se trata de una versión orgánica del célebre Prosecco, el Organic Prosecco Spumante, que se pone a la venta este martes en Reino Unido por 7,99 libras (8,94 euros), y que está destinado a ser un éxito de ventas según los tabloides británicos.



El maestro de vinos de la cadena de supermercados internacional, Richard Bampfield, asegura que este vino espumoso no tiene un sabor “rústico” sino “aromas suaves de pera y melocotón”.

¿Cuál es el secreto para no dar resaca?

El Prosecco orgánico utiliza menos sulfitos en su elaboración, componentes químicos directamente relacionados con la resaca.



“Todos sufrimos esa dura resaca de vino. Esta se atribuye a veces a los sulfitos utilizados en los vinos para mantenerlos frescos más tiempo.



Generalmente, los productores de vino orgánico utilizan un nivel menor de estos sulfatos en el proceso de producción, lo que implica menos efectos negativos el día después. Así que con este vino podrás decir adiós a la resaca”, afirma.



Lidl espera acabar con el stock de las botellas de edición limitada de este vino, que ya se ha convertido en una tendencia mundial.



De hecho, las ventas globales del Prosecco crecerán un 36% en los próximos cinco años, dando al vino italiano el 9,2% del mercado global.