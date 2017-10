Sylkar, un pequeño bar, una gran tortilla

Sylkar es un pequeño bar de barrio, donde hay una barra mínima en la que apenas pueden acomodarse media docena de personas. Sin embargo, sirven un par de grandes platos que por sí solos merecen una visita a este local. Ubicado muy cerca de la gastronómica calle Ponzano, la mayoría pasará por delante sin percatarse siquiera de su existencia y mucho menos de que allí se hace una de las mejores tortillas de patatas de Madrid. Sólo un nutrido grupo de parroquianos y amantes de la mejor tortilla peregrinan asiduamente hasta allí a la menor oportunidad.

Sylkar es una pequeña tentación, una especie de droga embriagadora de la que el estomago necesita su dosis periódica. Cada una de ellas se elabora con media docena de huevos, sólo seis, aunque por el punto de jugosidad que le dan bien pudiera parecer que utilizan el doble. De cada tortilla salen cuatro pinchos generosos que siempre saben a poco. De su diminuta cocina salen no menos de cien tortillas cada día, asegurando así su disponibilidad en cualquier momento del día, como ocurre en cualquier bar de Donosti o Bilbao, que es donde mejor tortilla se hace en España.



Mercedes atiende la barra desde hace años y cuida que siempre haya tortilla recién hecha. Cuando avisa a Mónica ¡una tortilla!, inmediatamente se escucha el batir de huevos y en apenas unos minutos sale una nueva tortilla que al partirla se desmorona, dejando escapar el huevo y las patatas desbordando el plato.



La última vez que visitamos Sylkar en la barra todos tomábamos tortilla. Tímidamente me atreví a pedir un segundo pincho, gesto que inmediatamente imitaron el resto; recordándome aquel anuncio: ¿A qué no puedes tomar solo una?



Una estrecha y empinada escalera da acceso a un altillo donde hay un pequeño comedor donde se acomodan seis mesas. Alfredo, su propietario, recomienda alguna de sus especialidades.



Los miércoles y jueves cocido, magníficas las setas en otoño, buen tomate aliñado en verano, el pisto, los revueltos de morcilla, de patata con chorizo o el de cebolla con jamón; y entre los pescados los chipirones en su tinta con arroz.



Pero si además de por la tortilla este bar es conocido es por su buena ensaladilla y sus riquísimas torrijas, que se compran por docenas en Semana Santa.