Gazpacho Realfooding de Carlos Ríos o el de Belén Esteban: ¿cuál es más sano?

Tomate, pimiento, pepino, ajo, aceite, agua, sal y vinagre. Una receta tan sencilla de elaborar como refrescante. El gazpacho es uno de lo alimentos que más se consumen en verano, de ahí que en los últimos años se hayan disparado el número de variedades ya preparadas de diferentes marcas. Lo elaboran las principales, como Alvalle o Don Simón, pero también las marcas blancas de Mercadona, Lidl o El Corte Inglés, entre muchas otras. Pero las dos grandes novedades de este verano son el gazpacho de Belén Esteban y el Realfooding de Carlos Ríos.

Ambos se han colado ya en la listas de los gazpachos más vendidos de los supermercados e incluso se han llegado a agotar. Y es que los dos presumen, con razón, de elaborarse con recetas saludables y bajas en calorías y grasas. Características de la comida real, un tipo de alimentación cada vez con más adeptos. Vamos a comprobar si se parecen o no y cuáles son sus principales características para decantarnos por uno o por otro.

Receta: lista de ingredientes

Para que un producto ya preparado pueda considerarse saludable y no sea un ultraprocesado, no debería tener un listado demasiado largo de ingredientes. Se considera como saludable un máximo de cinco ingredientes, pero en este caso el número es algo superior, como la receta original. Por lo tanto no hay que preocuparse, pero si debe ajustarse en la mayor medida posible.

El gazpacho Realfooding se elabora con "tomates frescos, agua, pimientos frescos, aceite de oliva virgen extra (4,7%), pepinos frescos, vinagre de Jerez, ajos frescos y sal marina", aunque el envase no especifica la cantidad exacta de cada ingrediente, si indica que el contenido total en hortalizas es del 81%. Además, detallan que es un alimento sin pasteurizar y sin tratamiento térmico. Simplemente seleccionan las hortalizas, las lavan y las mezclan con el "AOVE, la sal y el vinagre, trituramos y tamizamos para elimina pieles y semillas". Su textura y sabor es muy similar al de la receta casera.

Mientras, el de Belén Esteban contiene "tomate (78%), aceite de oliva virgen extra (8%), agua, pepino (4,5%), pimiento (3%), vinagre (1,5%), sal y ajo (0,3%)". Así, el contenido total en hortalizas roza el 86%. Su sabor también está muy logrado.

La gran diferencia entre ambos es que el de Belen Esteban contiene casi el doble de aceite de oliva y más que casi ningún otro del mercado, algo que se deja notar en el sabor. También se diferencian en el color, ya que el de Carlos Ríos es más rojo. Los dos contienen un elevado porcentajes de hortalizas y se elaboran sin aditivos, por lo que se recomienda su consumo 24 -48 horas después de abrirlo y mantenerlo en el frigorífico. En este apartado los dos tienen una buena nota.

Aporte nutricional: ¿cuál engorda más?

Según la información nutricional de ambos envases, los dos son muy ligeros. El gazpacho Realfooding contiene 60kcal, 4,8g de grasas, 3g de hidratos de carbono de los cuales 2,3g son azúcares, 0,9g de fibra, 0,7g de proteínas y 0,81g de sal cada 1ooml. El de Belén Esteban, nos aporta 43kcal, 2,5g de grasas, 3,7g de hidratos de carbono de los cuales 2g son azúcares, 2,2g de fibra, 0,4g de proteínas y 0,9g de sal cada 100ml.

Así, atendiendo a los ingredientes, la elaboración y el aporte nutricional, ambos productos se pueden integrar dentro de una dieta variada, ya que se asemejan bastante a la receta tradicional. La clave es que ambos contienen aceite de oliva virgen extra. Se pueden tomar de forma habitual, siempre sin abusar de su consumo.

Precio: ¿cuál es más barato?

Si miramos el precio medio de ambos productos, ya que varían algunos céntimos dependiendo de cada supermercado, el gazpacho Realfooding cuesta 2,69 euros, por los 2,90 euros del gazpacho de Sabores de La Esteban. Ambos envases contienen un litro, por lo que la diferencia entre ambos en este apartado existe, pero tampoco es excesiva. Además, hay que destacar que son más económicos que otros de los más vendidos, que superan la barrera de los tres euros, aunque los de marca blanca están por debajo de los dos euros.

¿En qué supermercados podemos comprarlos?

El gazpacho apadrinado por Carlos Ríos está disponible en Alcampo, Alimerka, Supermercados MAS, Cash Fresh, Super BM (UVESCO), FROIZ. Próximamente podrá comprarse en Carrefour. El gazpacho de Belén Esteban se puede adquirir en Carrefour, El Corte Inglés, Hipercor y Alcampo.

¿Dónde se elaboran?

El gazpacho Realfooding es de la marca Artesur y se elabora en Palma del Río (Córdoba). La compañía se llama Arteoliva y está especializada en salsas, gazpacho, salmorejo, tumaca, aceites y aceitunas.

Por otra parte, el de Belén Esteban de elabora con productos de la huerta murciana y lo envasa COOL-VEGA COMPANY, que también elabora cremas frescas para verano, bebidas de pepino y tomate así como otros productos veggies.

Otros productos de la misma línea

Tanto la línea de Sabores de la Estaban como la de Realfooding, también disponen de un salmorejo con unas características similares a la del gazpacho: ingredientes naturales y un aditivos. Además, Carlos Ríos también ha lanzado al mercado el Mutabal y se espera que estrene un nuevo producto de comida real en el mes de septiembre.