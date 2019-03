Greta Thunberg, así es la joven promesa de la lucha contra el cambio climático

Todo comenzó un 20 de agosto de 2018, el día que Greta Thunberg decidió no ir a su colegio en Estocolmo y ponerse frente al Parlamento sueco para protestar contra el gobierno -o los gobiernos- y por su actitud contra el cambio climático. Y así, un día a la semana, una semana tras otra hasta que la escucharan. Nacía así el movimiento 'Fridays for future'.

Todos los viernes se salta sus clases y continúa con su protesta. "Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a nadie parece importarle lo que está ocurriendo. Nadie parece estar haciendo nada", aseguraba Thunberg a la BBC.

"Sé que mis padres quieren que vuelva al colegio, pero también entienden lo que estoy haciendo aquí", decía la joven sueca a los medios.

Su empeño atrajo la atención global. Miles de organizaciones ambientales respaldaron su protesta y, desde entonces, ha sido invitada a hablar en eventos como el foro económico de Davos y en la conferencia climática de la ONU en Katowice. También se puede ver a la joven en manifestaciones contra el cambio climático alrededor de todo el mundo: Bruselas, Hamburgo, París son solo algunas de las que ha liderado este mes, siempre con su cartel a cuestas.

El movimiento 'Fridays for future'



Según aseguran medios como The Guardian y The New York Times, la idea de no asistir a clases los viernes para protestar y concienciar sobre el problema del cambio climático impulsada por Thunberg se está siguiendo en cerca de 270 ciudades alrededor de todo el mundo.

"He recibido un apoyo enorme de todo el movimiento ecologista y de todo el mundo que defiende el clima. No había sido posible sin ellos", asegura Thunberg.

La idea de la huelga estudiantil estuvo inspirada por los alumnos del instituto de Parkland, en Florida, donde murieron 17 personas en febrero de 2018 debido a un tiroteo.

"Creo que Rosa Parks también ha sido un gran ejemplo, una mujer tímida e introvertida sobre la que he leído mucho. Ahora todo el mundo tiende a ser social y extrovertida, pero yo no soy así y espero que esto inspire y demuestre a todos aquellos que son como yo que también podemos ser escuchados y hacer grandes cosas", relata.

"Es muy inspirador ver lo que una persona puede lograr simplemente sentándose en un autobús", afirma en relación a Rosa Parks, que en 1955 rechazó ceder su asiento a un hombre blanco en Montgomery, Alabama, una acción que supuso un punto de inflexión en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.

El movimiento inspirado en la activista sueca Greta Thunberg, de tan solo 16 años, se define como "apartidista" y ha comenzado a expandirse en España hace dos meses, cuando un grupo de estudiantes de la Universitat de Girona se plantaron ante la sede de la Generalitat en esta ciudad catalana. Desde entonces, la movilización se ha extendido a decenas de ciudades agrupadas en la plataforma 'Juventud por el clima' e interconectadas a través de internet.

La lucha en España

Los estudiantes universitarios lideran en España la movilización 'Fridays for future' contra el cambio climático, que este viernes 15 de marzo ha convocado una huelga internacional que será secundada en más de 1.600 ciudades de 105 países. En España, ya se han organizado 51 concentraciones en todas las comunidades autónomas.

"Es cierto que en España los universitarios tienen más peso en la movilización que los estudiantes de institutos, y son más mayores que en otros países de Europa, pero vamos a intentar corregirlo y estamos seguros de que el viernes se van a sumar muchas personas de menos de 18 años", asegura a Europa Press una de las portavoces del movimiento 'Fridays for future' en Madrid, Irene Rubiera.

'Fridays for future' ha convocado 51 concentraciones y manifestaciones en 48 ciudades de toda España para sumarse a la huelga internacional contra el cambio climático.