Mercadona, ALDI, Lidl... que hummus es más saludable y contiene más garbanzos

Según la receta tradicional de Oriente Próximo, el hummus está compuesto por más de un 95% de garbanzos, acompañado por ajo, sésamo, limón y aceite de oliva. Un alimento que hace años era exótico, pero que se ha convertido en un producto tan cotidiano que está en las estanterías de todos los supermercados, y es, incluso, uno de los productos más vendidos.

Por ejemplo en Mercadona, donde es uno de los precocinados estrella junto al guacamole. El supermercado de Juan Roig vende hasta 5 variedades de hummus diferentes de la marca Simply Greek. ¿Pero es realmente saludable el hummus preparado? Lo cierto es que el porcentaje de legumbre presente ronda el 50% de media, una cifra bastante lejana a la receta tradicional. Analizamos la información nutricional de los purés de garbanzos más consumidos en España.

El hummus del Mercadona está en todos los supermercados



Que el porcentaje de garbanzos del hummus Simply Greek de Mercadona y el de Y Griega coincidan, no es casualidad. El culpables es George Stavrakakis, un empresario griego que se ha convertido en el auténtico rey del hummus en España. A través de su empresa, Rensika, situada en Barcelona, elabora exactamente el mismo puré de garbanzos que distribuye a través de las dos marcas. Por eso, además de en Mercadona, podemos encontrarlo en otros supermercados como Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés, aunque en envases diferentes en cada unos de ellos para personalizar el producto.

El Hummus clásico Simply Greek e Y Griega tiene un 57% de garbanzos, una cifra que se sitúa en la media del mercado. La diferencia es que en Mercadona y Alcampo lo encontramos unos céntimos más barato. Curiosamente, el producto que más porcentaje de legumbre tiene es el hummus de lentejas, como se ve en la tabla: un 69,5% del total.

El hummus de pimientos del piquillo de Mercadona es el segundo que más ingredientes contiene: un total de 18. Y el que más, el hummus sabor barbacoa de Y Griega: 25. Esta compuesto, entre otros, por tomate, agua, jarabe de glucosa y fructosa, especias o jarabe de caramelo para aportar sabor a la salsa.

Lidl vende el hummus más barato

Lidl, el segundo supermercado que más creció en 20018 solo por detrás de Mercadona, también ofrece una gran variedad de purés de garbanzo en sus lineales bajo una de sus marcas blancas más exitosas, Chef Select: clásico, guindilla y con aceitunas kalamata. Su precio es de 99 céntimos el envase de 180 gramos.

El hummus mediterráneo tiene un 60% de garbanzos, mientras que el de guindilla tiene un 53% de legumbres y un 2,3% de la especia. El de kalamata tiene un 51% de garbanzos y 6,5% de aceitunas. El porcentaje de garbanzos se reduce al 42% en el hummus de Aldi, de la marca Casa Morando.

¿Tienen más garbanzos los hummus Bio y ECO?

En el mercado podemos encontrar varias marcas que venden hummus bajo la etiqueta BIO o ECO, es decir, alimentos que no han sido tratados con ningún tipo de producto químico que no sea natural. Por lo tanto son productos ecológicos, más naturales y, habitualmente, contienen una mayor cantidad de aceite de oliva. Esto se traduce en un aumento del precio, pero no significa de forma obligatoria que tengan una mayor cantidad de garbanzos.

Por ejemplo, el hummus de Medfood BIO, que se produce en Holanda por la empresa Biogram, solo contiene un 33% de garbanzos. El Naturgreen ECO que encontramos en el Corte Inglés, procedente de Murcia, solo cuenta con un 32% de legumbre. Mientras, el puré BIO de Santa Teresa, tiene un 47% de garbanzos y se compone de solo otros ocho ingredientes más: sal, zumo concentrado de limón orgánico, aceite de girasol orgánico, pasta de sésamo orgánica, aceite de oliva Virgen Extra orgánico (5,4%), ajo orgánico, pimentón orgánico y pimienta orgánica.