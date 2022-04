IKEA recompra tus muebles usados y te paga hasta el 40% de lo que te costaron

Cuando cambiamos los muebles o la decoración de nuestra casa, en muchas ocasiones nos surge una duda, ¿compramos artículos más caros para que nos duren 'toda la vida' o elegimos unos más económicos para hacer una menor inversión y cambiarlos en unos años? Cuando alguien opta por la segunda opción, tiendas como IKEA, Leroy Merlín, La Redoute, KaveHome o similares, son las alternativas más buscadas. Pero después pasan los años y nos da pena deshacernos de los muebles por no tirarlos. La alternativa es buscar un comprador que les dé una nueva vida.

Aplicaciones de segunda mano como Wallapop, Milanuncios o Vibbo son algunas de las más conocidas para vender todo tipo de artículos, incluidos muebles de casa. Menos conocido es el servicio de IKEA de Recompra y reventa ('buy back resell'), a través del que los clientes pueden vender sus muebles usados de IKEA. Buscarán entonces un nuevo dueño en Circular Hub, donde se pueden encontrar grandes descuentos hasta del 70% en productos descatalogados, además de los de segunda mano.

En la web de IKEA, accedemos al servicio Recompra y reventa, donde valoran los muebles dependiendo de su estado, así, pagan más dinero por productos en mejores condiciones. Todos tienen que estar correctamente montados, limpios y no deben haber sufrido ningún cambio. Hay que tener en cuenta que IKEA no recompra todo tipo de muebles, solo cómodas, armarios de oficina con cajones, muebles pequeños con cajones, vitrinas para almacenamiento, aparadores, librerías y estantes, mesas pequeñas, muebles para productos multimedia, armarios, mesas de comedor y escritorios, sillas y taburetes (sin tapizar). Una de las ventajas es que no hace falta el ticket de compra original.

¿Cuánto pagan por los muebles?

Para saber previamente si te interesa vender un mueble a IKEA, lo primero que debes hacer es utilizar la herramienta de estimación. Si la cantidad que te ofrece es interesante, deberás llevar el mueble a una tienda de IKEA. Allí, un empleado comparará el estado de los muebles con los datos que has aportado en la estimación y establecerá un precio final de recompra, que puede diferir de la estimación.

Para hacernos una idea de cuánto pagan por un mueble en relación a lo que cuesta nuevo, tomamos como ejemplo cinco 'top' ventas de IKEA que hemos comprobado en la herramientas de estimación. Si no tiene marcas de uso, pagan por el mueble hasta un 40% del precio original aproximadamente, aunque esto varía dependiendo del artículo:

Cajonera Alex, precio nuevo: 88 euros. La recompran por 29,99€ si está como nuevo, por 23,99€ si tiene pequeños arañazos y por 17,99€ si tiene varios rasguños.

precio nuevo: 88 euros. si está como nuevo, por 23,99€ si tiene pequeños arañazos y por 17,99€ si tiene varios rasguños. Librería Billy con puertas, precio nuevo: 119 euros. La recompran por 49,50€ si está como nuevo, por 39,60€ si tiene pequeños arañazos y por 29,79€ si tiene varios rasguños.

precio nuevo: 119 euros. si está como nuevo, por 39,60€ si tiene pequeños arañazos y por 29,79€ si tiene varios rasguños. Armario Kleppstad con 3 puertas, precio nuevo: 129 euros. Lo recompran por 40€ si está como nuevo, por 32€ si tiene pequeños arañazos y por 24€ si tiene varios rasguños.

precio nuevo: 129 euros. si está como nuevo, por 32€ si tiene pequeños arañazos y por 24€ si tiene varios rasguños. Estantería Kallax con 6 accesorios, precio nuevo: 159 euros. La recompran por 74,50€ si está como nuevo, por 59,60€ si tiene pequeños arañazos y por 44,70€ si tiene varios rasguños.

con 6 accesorios, precio nuevo: 159 euros. si está como nuevo, por 59,60€ si tiene pequeños arañazos y por 44,70€ si tiene varios rasguños. Vitrina Hemnes con cajones, precio nuevo: 379 euros. La recompran por 149,50€ si está como nuevo, por 119,60€ si tiene pequeños arañazos y por 89,70€ si tiene varios rasguños.

La cantidad que pagan por el mueble la ingresan en una tarjeta de reembolso para gastar en IKEA. En ningún caso pagan dinero en efectivo por los muebles usados, pero puede servir de ayuda para comprar muebles nuevos (u otro artículo) en cualquier momento, ya que se puede canjear durante un período ilimitado