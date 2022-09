¿Renovar tu oficina sin gastar mucho? IKEA paga más por tu escritorio usado

Septiembre es el mes de la vuelta al cole, algo que también se aplica a muchos empleados que teletrabajan desde sus casas. Muchos de ellos crearon su oficina durante de la pandemia, pero dos años después se están planteando renovar los muebles. Sin embargo, entre la inflación y los sueldos, no se atreven a ello. Muchos se plantean vender su mobiliario en aplicaciones de segunda mano, pero no siempre encuentran compradores. Ahora IKEA lo pone más fácil para deshacerse de ellos.

El gigante sueco compra de forma habitual los muebles de segunda mano, siempre que hayan sido comprados en IKEA, dentro de su servicio Recompra y reventa ('buy back resell'). Todos ello después salen a la venta en su sección Circular Hub, donde se pueden encontrar grandes descuentos hasta del 70% en productos descatalogados o con alguna tara, además de los de segunda mano.

Ikea paga más durante septiembre

Pero durante el mes de septiembre, para ayudar a montar una nueva oficina en casa, han lanzado una promoción por la que "si eres del club IKEA Family, véndenos tu escritorio de segunda mano y te daremos un 30% más del valor normal de tasación".

Sobre la tasación del producto, depende de diferente variables. Así, pagan más dinero por productos en mejores condiciones. Para que los acepten tienen que estar correctamente montados, limpios y no deben haber sufrido ningún cambio. Hay que tener en cuenta que IKEA no recompra todo tipo de muebles, solo cómodas, armarios de oficina con cajones, muebles pequeños con cajones, vitrinas para almacenamiento, aparadores, librerías y estantes, mesas pequeñas, muebles para productos multimedia, armarios, mesas de comedor y escritorios, sillas y taburetes (sin tapizar). Una de las ventajas es que no hace falta el ticket de compra original.

¿Cuánto pagan por los escritorios?

Para saber previamente si te interesa vender un escritorio a IKEA, lo primero que debes hacer es utilizar la herramienta de estimación. Si la cantidad que te ofrecen en la web es interesante, acércate con el mueble a una tienda de IKEA. Allí, un empleado comprobará el estado del escritorio y lo contrastará con los datos que has aportado para dar validez a la estimación. Esta persona será la que establecerá un precio final de recompra, que puede diferir de la estimación.

Pero para hacerte una idea, si el escritorio no tiene marcas de uso, pagan por el mueble hasta un 40% del precio original aproximadamente, aunque esto varía dependiendo del artículo. Por ejemplo, la cajonera Alex que es una de las más populares, cuesta 88 euros. Si la entregas te pagan 14 euros si está desgastada, 18 euros si tiene pequeños arañazos y 23 euros si no tiene marcas. Y el escritorio BESTÅ BURS, que cuesta 189 euros, lo recompran hasta por 69,5 euros. A todas esta cantidades habría que sumarle un 30% adicional durante el mes de septiembre.

Recibirás la cantidad final en una tarjeta de reembolso para gastar en IKEA. En ningún caso recibirás el dinero en efectivo por tu escritorio usado u otro mueble, silla, o producto. De cualquier forma, te puede servir de ayuda para comprar tu nueva escritorio o mueble de oficina en cualquier momento, ya que se puede canjearse durante un período ilimitado.