El sofá barato de IKEA que arrasó en 2021: se hace cama para 2 y tiene cajón

Cuando el espacio en casa es reducido porque no disponemos de tantas habitaciones como nos gustaría, optar por un sofá cama en alguna de las estancias, o incluso en el salón, es una opción que nos puede salvar más de una vez. En IKEA hubo cinco sofás que arrasaron en 2021 y fueron los más comprados por los clientes. Pero hay uno que destacamos por encima del resto, ya que su precio le convierte en una 'ganga': se trata del sofá cama ASARUM, de tres plazas.

En IKEA encontramos todo tipo de sofás y sillones. En todos los colores, medidas y tipos de tela que podamos imaginar, prácticamente. Más modelos o más clásico. Más económicos o más caros. Lo mejor es que se adaptan a todos los bolsillos. Pero llama la atención que de los cinco más vendidos en IKEA, cuatro se convierten en cama. Y no es casualidad, porque están entre nuestros favoritos por las diferentes opciones que nos ofrecen dependiendo del uso que queramos darle. Según se ha conocido recientemente, los más solicitados por los clientes en 2021 fueron los siguientes:

Sofá cama ESKILSTUNA con chaise longue en color antracita: 799 euros. Sofá cama ESKILSTUNA con chaise longue en color gris claro : 899 euros.

Sofá cama ASARUM en color gris: 249 euros. Sofá KIVIK en gris: 499 euros Sofa cama GRÄLVIKEN: 499 euros.

Sofá ASARUM: entre los 'top ventas' por 249 euros

Sofá ASARUM IKEA

Así que el más barato de todos ellos es el modelo ASARUM, que cuesta 249 euros. Se trata de un sofá de tres plazas y de medidas reducidas, por lo que es ideal para pequeñas habitaciones o despachos. Cuando está cerrado mide 191 de ancho, 84 cm de fondo y 73 cm de alto. Pero cuando lo abrimos se convierte en una cama de 191x130, por lo que pueden dormir incluso hasta dos personas.

Es habitual que muchos de los muebles y artículos de IKEA aprovechen hasta el último resquicio de espacio para una función que no esperamos. Y en el caso del Sofá ASARUM esconde un cajón en la parte inferior, cuando no es cama, en el que podemos guardar las sábanas, por ejemplo. Esto es bastante cómodo, ya que no ocupamos otros espacios de la casa y siempre las tendremos a mano.

El modelo más vendido es de color gris, pero también está disponible en color beige. Además, se pude personalizar complementándolo con cojines de diferentes colores y estampados. Como todos los muebles de IKEA ofrece 10 años de garantía.