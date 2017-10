El atlas de las islas desconocidas

Hay 24 islas que durante un tiempo se consideraron reales y que ya no están en los mapas. Fueron producto de la imaginación, de engaños o errores humanos, desde el conocido mito de la Atlántida hasta historias más oscuras de todo el mundo y de todas las épocas. Todas ellas componen un atlas de mitos y maravillas que llega ahora con Islas desconocidas (editorial geoPlaneta).



Por sus ilustradas páginas se arroja luz a esas islas desconocidas. Algunas de ellas han contribuido a forjar culturas, otras no han despertado la atención de casi nadie, unas son extrañas y fabulosas mientras que otras son plenamente verosímiles.



A Malachy Tallack, autor de la obra, siempre le ha fascinado la geografía irreal de las islas. Nació en las de Shetland, donde las referencias a la mítica isla de Tule eran constantes. Aquella misteriosa isla del fin del mundo que los romanos cvreyeron avistar, eran en realidad las Islas Shetland, pero tan pronto como aparecieron en los libros de Tácito, desaparecieron para siempre de los mapas.



Malachy descubrió pronto que los océanos están llenos de lugares así: islas descubiertas y luego perdidas, conocidas y luego desconocidas. Las ha habido en todos los rincones del mundo, y algunas han aparecido en los mapas durante siglos, para luego desaparecer. Estas islas no se han hundido en el mar; no han sufrido desastres naturales. Su origen es humano, un producto de la imaginación y un error.



El libro se divide en seis secciones donde se encuentran lugares míticos, islas halladas por los primeros navegantes del Atlántico y el Pacífico, islas descubiertas cuando los marinos europeos empezaron a surcar el globo, islas supuestamente existían en las profundidades y la quinta con islas inventadas por bromistas y embusteros. La sexta y última sección se ocupa de los desconocimientos recientes, realizados durante los siglos XX y XXI.



En sus páginas descubrimos cómo a lo largo de los siglos cientos de islas han entrado y salido de las historias que se contaban y de los mapas. Entre las que están aguardando para ser investigadas está por ejemplo Buyán. Se trata de un mito eslavo con claras reminiscencias de las leyendas clásicas y célticas. Se la ha relacionado con la isla real de Rügen en el mar Báltico.



Otro nombre de este listado es la Isla de los Demonios. Es fantasma de vida relativamente efímera (que muchas veces aparece como si fueran dos islas). Probablemente el nombre hace referencia a las islas Quirpon y Belle, frente al extremo norte de Terranova, que según se creía estaban encantadas.



Sobre el Arrecife María Teresa cuenta el libro que en el Pacífico sur hay varios arrecifes fantasma a la espera de ser borrados de los mapas. Los hidrógrafos trasladaron este más de 1.000 kilómetros hacia el este en septiembre de 1983, pero eso no facilitó en lo más mínimo su localización.



La Atlántida no es la única isla científica a la que se relaciona Platón. También está Kantia. En 1884 el comerciante Johann Otto Polter descubrió una nueva isla en el Caribe, la bautizó con el nombre de Imanuel Kant y la reclamó para Alemania. Lamentablemente, Kantia nunca fue observada de nuevo. Pese a que la buscaron en numerosas ocasiones durante los 25 años siguientes, sin éxito, Polter se negó a aceptar que estaba equivocado.