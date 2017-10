La leyenda de Mr. Jack y el primer whisky americano

Si decimos Jasper Newton Daniel, probablemente este nombre no le diga nada. Si nos referimos él como Mr. Jack, tal vez los más aficionados empiecen a relacionar. Pero si decimos Jack’s Daniel, todo el mundo lo identifica con el famoso whisky de Tennessee. Pues bien, Jack Daniel fue un personaje real, y fundador de la destilería más antigua de Estados Unidos. Con sólo 13 años Mr Jack era un visionario y ya soñaba con fundar su propia destilería. Lo hizo poco después junto a una fuente de agua natural que manaba libre de hierro, llamada Cave Spring.

Lynchburg, la ciudad natal de Mr. Jack, sigue siendo una villa de profundo estilo sureño en la que, por increíble que nos pueda parecer, hoy en día sigue aplicando la dura Ley Seca de los años 30. Hasta tal punto es efectiva que no existe ni un bar en donde poder probar el whisky de su hijo más ilustre.



Antiguamente, a finales del siglo XIX y primeros del XX, sí existían dos bares, el White Rabbit y el Red Dog Sallon. Dos salones a los que acudía Mr Jack, quien solía repetir que para beber whisky debía hacerse siempre en compañía de amigos y de buena música. Dicho y hecho. Hizo la Silver Corner Band.

Las razones por las que el whisky Jacks Daniel sigue triunfando, más de 165 después de su fundación, son varias. Hay que empezar por el agua neutra del manantial Cave Spring. También es importante la selección del mejor grano de maíz, cebada y centeno.



Hay que resaltar también que el envejecimiento se hace en barricas de roble blanco de madera tostada que ayuda a aromatizar y caramelizar el Jacks Daniel Old N-7. Además, su proceso de filtrado gota a gota, el único que se realiza a través de tres metros de carbón de arce, refina su sabor y lo hace más meloso y único.



El Old N-7, el whisky más conocido de la destilería de Tennesse, encierra un curioso misterio. Nadie sabe a ciencia cierta el porqué del nombre de su etiqueta. No se debe a los años de envejecimiento, sino que la leyenda dice que responde a una confusión de un cliente.



Este recibió un pedido etiquetado con un N-7, identificada así por el repartidor que la había perdido. El cliente confundido pidió que le sirvieran más whisky N-7; y parece que así se quedó con el nombre.



La historia de Mr Jacks acabó por un golpe de mala suerte... o por ir a trabajar demasiado temprano. Un día llegó muy pronto a la oficina. Como no había nadie más y necesitaba cierto dinero en efectivo decidió abrir la caja fuerte el sólo.



Parece que no lo consiguió y, enfadado, dio una patada con tan mala fortuna que se fracturó un dedo que le causó una infección que se fue agravando con el tiempo y que le causó la muerte. Así comenzó la leyenda del whisky más antiguo del mundo.