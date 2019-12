Lidl se suma al 'boom' de hamburguesas veganas: ¿son light y realmente sanas?

Corren buenos tiempos para los veganos a los que les guste dar un bocado a una buena hamburguesa. Primero fueron Beyond Burger y las Impossible Burger en EEUU, pero después se han ido sumando tradicionales empresas cárnicas, restaurantes de comida rápida como Burger King en España y supermercados como Lidl, que ha lanzado al mercado su hamburguesa vegana, The Next Level Burger. ¿Pero son realmente sanas y cuál es la más saludable de todas? ¿Qué hay detrás de las hamburguesas hechas con plantas?

Todas estas hamburguesas veganas imitan la textura, el sabor y el aroma de las hamburguesas de carne. Unas con mayor acierto que otras e incluso las hay que sangran. Las podemos encontrar en los supermercados junto a las hamburguesas tradicionales. Con el paso de la carne animal a la carne vegan, buscan resolver cuatro problemas de la producción ganadera: "la salud humana, el cambio climático, la limitaciones de los recursos naturales y el bienestar animal", según explican desde Beyond Meat en su web.

No todas son 'light' ni engordan menos que las de carne

Los precios de las hamburguesas veganas son similares a las de carne roja, aunque la lista de ingredientes es bastante diferente. Normalmente contienen menos calorías , menos grasa, menos colorantes y conservantes, y contienen más cantidad de fibra y proteínas. Aún así, son procesados y su consumo diario no es recomendable. En la siguiente tabla analizamos una a una las más destacadas del mercado y la comparamos con una hamburguesa de carne que se puede comprar en Carrefour por 2,99 euros.

Comparativa de hamburguesas veganas / Nerea de Bilbao

The Next Level Burger, de Lidl (calidad - precio) 2,99 euros Como buen producto de marca blanca de Lidl, podemos decir que se trata de una alternativa 'low cost' a la Beyond Burger, aunque su sabor no es tan parecido al de la carne. Huelen de forma muy similar cuando están crudas, aunque The Next Level Burger tiene un olor menos fuerte al cocinarla. Salió a la venta en septiembre en Alemania por casi el doble de precio y sus ventas son un éxito. Cada paquete contiene dos unidades de 113 gramos, que se puede cocinar a la sartén o a la parrilla.



A nivel nutricional, lo más destacable es el aporte de proteínas (20,3g).

Está elaborada a base de vegetales, proteína de guisantes, trigo y soja, aunque el listado de ingredientes es demasiado largo como para considerarla un producto natural. Contiene grasa de coco, aceite de nabina (colza) emulgentes, antioxidantes y conservadores, entre otros.

The Beyond Burger 6,95 euros Este alimento, conocido popularmente como hamburguesa de 'carne falsa', es una de las burgers veganas más vendidas. Arrasa en EEUU, ya que está presente en los restaurantes de comida rápida. Es la que mejor imita el sabor y la textura de la carne. Se puede saborear en Goiko Grill o TGB, y adquirir en Amazon, y en supermercados como en El Corte Inglés, Sánchez Romero. Además, pronto estará disponible en Carrefour y Costco. Como en Lidl, cada paquete contiene dos unidades de 113 gramos y su precio varía de un establecimiento a otro.



El principal ingrediente es la proteína de guisante, pero para su elaboración se utilizan un total de 22 alimentos. Por lo tanto es un producto procesado que no debe consumirse a diario. El ingrediente menos recomendado para la salud de todos ellos es el aceite de coco, porque contiene muchas grasas saturadas, seguido del aceite de colza y el aroma de humo.



Hamburguesa Vegetal Garden Gourmet, de Nestlé 3,53 euros Conocida en otros países como Incredible Burger o Awesome Burger, en España encontramos este producto de la marca Nestlé como Hamburguesa de Vegetal Garden Gourmet, elaborada a base de soja y proteínas de trigo. Se puede adquirir en los supermercados habituales como Carrefour o Alcampo. Cada pack contiene dos hamburguesas más pequeñas que las de otras marcas, ya que pesan 75g cada una. Se pueden cocinar en la sartén o en el horno.



Destaca por su alto contenido en proteína (21,8g cada 100g) y por su elaboración con productos vegetales como remolacha, zanahoria, pimiento, puré de manzana, especias (comino, romero) y perejil. Entre los productos menos recomendados para la salud encontramos aceite vegetal de nabina (colza). Es un producto ya descongelado que no se puede volver a congelar.

Impossible Burger La más popular en EEUU La Impossibe Burger, de la marca Impossibe Foods, aún no está disponible en España, pero junto a la Beyond Burger es la más popular en EEUU (disponible en Burger King) y cada vez crece más en el mercado asiático. Está elaborada 100% con productos vegetales y sus proteínas proceden de soja, algas, patatas y levaduras.



The Rebel Whooper 4,10 euros (7,50 euros el menú) Las cadenas de comida rápida van sumándose al movimiento vegano y en Burger King lanzaron hace unas semanas la Rebel Whopper, con el pan, el pepinillo, la lechuga, el tomate y el toque de la parrilla. En España la elabora The Vegetarian Butcher (no Impossible Foods como en EEUU), cambiando la carne de vacuno por un sustituto 100 % vegetal. Está elaborada a base de plantas, y contiene soja, trigo, aceite vegetal o hierbas aromáticas, con las que han conseguido un sabor realmente parecido al del Whopper tradicional. Nutricionalmente, es una de las más flojas de todas, algo entendible al tratarse de 'fast food', por lo que su consumo habitual no está recomendado.