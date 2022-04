La estantería de Lidl que nos recuerda a la más vendida de IKEA y cuesta 10€

Si hay un artículo por todos conocidos en IKEA son los cubos EKET, que quedan bien en cualquier pared ya sean de uno en uno o en forma de estantería. Ahora Lidl ha estrenado un set similar y que nos recuerda mucho, pero que es algo más barato. Tiene sus diferencias, pero es una alternativa que puede ser interesante. Y es que cada vez hay más tiendas que tienen artículos parecidos a los de IKEA. Por ejemplo La Redoute o Kave Home.

En el caso de Lidl, el nuevo artículo es una estantería de tres piezas en colores negro o blanco. Es decorativa, pero también tiene múltiples aplicaciones, ya que aguanta una carga máxima de 3 kilos cada uno. Su principal ventaja es que el set completo vale 9,99 euros, mientras que cada cubo EKET de IKEA cuesta 15 o 25 euros, dependiendo del tamaño. Aunque si se compran varios a la vez son algo más económicos, por ejemplo, el pack de cuatro módulos cuesta 50 euros.

Cada una de las piezas del set de Lidl tiene tres tamaños diferentes: L: aprox. 30 x 30 x 11,7 cm; M: aprox. 27 x 27 x 11,7 cm; S: aprox. 24 x 24 x 11,7 cm. El más grande es el que más se parece a los cubos de IKEA, que miden 35x25x35 cm o 35x25x35 cm, dependiendo del modelo. En su caso, aguantan hasta 5 kilos por cada balda.

Set estantería de cubos de Lidl Lidl

Este set de estanterías viene acompañado de los soportes integrados en la parte trasera y para colgarlos es necesario hacer agujeros en la pared. Además, echamos de menos algo más de variedad en los colores, ya que en el caso de IKEA están disponibles en ocho diferentes: verde, roble, gris, marrón o rosa, entre otros.

Y la otra diferencia que se observa a simple vista es que los cubos de IKEA, une vez se montan las cuatro paredes laterales, quedan cerrados en el fondo, por lo que no se ve la pared. En el caso de la estantería de Lidl esto no es así y la parte trasera queda al aire. No es mejor ni peor, simplemente es una cuestión de gustos. Dependiendo del color de la pared, puede encajar mejor de una forma o de otra.

En el caso de IKEA, al comprar los cubos por separado, se pueden combinar los colores, algo que no se puede hacer en el set de Lidl, que es bastante más básico. Además, en el gigante sueco tenemos la opción añadirle un cristal o una puerta y cerrar el cubo, o también elegir las patas para colocarlo en el suelo y que sirva de base a otros cubos para montar un mueble, por ejemplo.