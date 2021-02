Lidl estrena un cepillo de vapor 4 en 1 que quita las arrugas de la ropa por 17€

Hace unas semanas fue el aparato 3 en 1 que aspira, friega y seca el que se agotó en unos días. Después los auriculares inalámbricos por 20 euros con las funcionalidades de otros más caros. Y ahora, Lidl lanza al mercado otro aparato que va a ser 'top' ventas : un cepillo de vapor para acabar con las arrugas de la ropa por 17 euros. Todo de la marca Silvercrest, que no deja de reinventarse después del varapalo que ha supuesto la desaparición del su robot de cocina del mercado al perder en los tribunales frente a Thermomix.

Planchar es una de las tareas más rutinarias de la casa. Además, no siempre las camisas, vestidos o pantalones nos quedan tan bien como desearíamos. Este nuevo aparato de Lidl, que está disponible tanto en la tiendas físicas como a través de la web, facilita bastante la tarea, ya que no es necesario utilizar la tabla de planchado para conseguir que nuestras camisas, vestidos pantalones o cualquier otra prenda se mantengan lisos después de pasar por la lavadora.

Este nuevo cepillo de vapor es bastante cómodo y ligero, pesa 814g, esto es menos que la mayoría de planchas del mercado. Además, mide 37,9 x 9,5 x 12,2 centímetros. Aún así, incluye un soporte integrado para apoyar el cepillo durante las pausas de planchado. Este tipo de artilugios son muy interesantes para ahorrar tiempo sin dañar la ropa. Es muy improbable, por no decir imposible, que una prenda se queme con el vapor. No hace falta hacer presión para eliminar las arrugas, reduciendo los dolores musculares o de espalda que puede producir la plancha tradicional si la usamos durante varios minutos.

Un aparato 4 en 1: plancha, vaporiza, cepilla y quita las pelusas

Cepillo de vapor de Lidl Lidl

El aparato está disponible en dos colores: rosa y turquesa. Y no solo nos ayuda a que la ropa esté lisa, sino que tiene otras tres funciona más. Vaporiza, gracias al botón de golpe de vapor. Esto facilita que las arrugas de la ropa desaparezcan con mucha mayor facilidad y también nos ayuda a eliminar alguna pequeña mancha.

También cepilla, gracias a un cabezal desmontable con cepillo, que también cumple con la cuarto función, la de eliminar las pelusas de las prendas más delicadas. Dependiendo del tejido, es más o menos recomendable utilizar este cepillo. Otras de las claves para acabar con las arrugas con tanta facilidad son sus 1000W de potencia y el termostato de regulación continua de vapor.

Estos cepillos de vapor requieren un calentamiento previo, en este caso, es de 60 segundos. Un tiempo óptimo teniendo en cuenta el bajo precio del producto. También incluye un deposito de agua desmontable que debemos llenar en cada uso para que el aparato pueda generar el vapor. Un consejo es añadir algún aroma al agua para que lograr aromatizar la ropa y eliminar los malos olores que puede producir la humedad si la prenda no está bien seca.

Por último, apuntar que no tiene batería, por lo que solo podremos utilizarlo enchufado a la luz. Además, se recomienda planchar la ropa colgada de una anilla, un elemento que también incluye la caja. Pero también se puede utilizar para eliminar las arrugas de sábanas, cojines o paños, por ejemplo.