Consejos de yoga de Vanesa Lorenzo

La palabra yoga procede del sánscrito y significa la unión de todas las cosas, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Y eso es lo que quiere transmitir la modelo Vanesa Lorenzo en su libro 'Yoga, un estilo de vida' (editorial Planeta).



Nacida en Barcelona, Vanesa empezó su carrera en el mundo de la publicidad y cine como modelo y actriz a la edad de 11 años. Dio el salto a la escena internacional de la moda a los 18 años el mismo día que aterrizó en París, siendo seleccionada para convertirse en la imagen de Pepe Jeans. Desde hace diez años Nueva York es su segunda ciudad y fue precisamente allí donde empezó a practicar yoga.



Asegura que no es una carrera de 100 metros lisos, sino una maratón en la que cada día "aprendo algo más de la unión de cuerpo y mente. Siento la obligación de contar todo el bien que me ha hecho escuchar a mi cuerpo. Creo que cuidarlo es una responsabilidad vital, solo tenemos uno".



Mientras escribía el libro confiesa que vivió uno de los cambios vitales más importantes: la maternidad. "Con mi primera hija en el mundo y la segunda creciendo en mi interior, el yoga me ha acompañado y me ha hecho disfrutar de cada paso.



El libro pretende guiar al lector hacia un bienestar completo. La obra está dividida en cinco partes don se ofrece una gran cantidad de posturas de las más sencillas a otras más complicadas. Cada postura o asana recibe un nombre normalmente alegórico como la montaña o la palmera, y persigue unos beneficios físicos y psicológicos concretos.

Las asanas de torsión explica Vanesa Lorenzo que son giros de la columna vertebral que contribuyen a mejorar la flexibilidad de la espalda. Estas posturas ayudan a mejorar el funcionamiento de los órganos abdominales.



Las asanas dinámicas y de empoderamiento que, con su práctica, aportan confianza y nos hacen sentir más fuertes, proporcionan un gran estiramiento de los laterales del cuerpo, tonifica los nervios espinales y los órganos abdominales y trabaja el equilibrio.



Las asanas de equilibrio nos invitan a descubrir que lo físico y lo emocional van de la mano. Los equilibrios son todo un reto y piden concentración, paciencia y fuerza.



Las asanas restaurativas contribuyen a la relajación total del cuerpo, y pueden realizarse tanto al final de la práctica como durante ella si sentimos que nuestro cuerpo necesita un descanso en algún momento.



En el libro Vanesa Lorenzo también comparte consejos de alimentación y recuerda que comer no es siempre sinónimo de nutrirse. Recomienda optar por aquellos alimentos que se encuentran más cercanos a su estado natural, ya que estos contienen más calorías altas en nutrientes.



Un elemento indispensable para el buen funcionamiento del organismo es el agua, que a pesar de no ser un nutriente es esencial para asimilarlos. Además presenta una lista de alimentos ricos en vitaminas y antioxidantes que podemos incorporar fácilmente a nuestra dieta. Estos antioxidantes que podemos encontrar, por ejemplo, en alimentos como la espirulina, el sésamo o el jengibre, con un gran aliado para mantener nuestra piel y órganos internos jóvenes y sanos.



Por último, un truco de belleza: fabricar nuestro propio exfoliante casero. Para ello debemos mezclar aceite natural de almendras, rosa mosqueta, coco, jojoba o argán con una buena cantidad de azúcar de caña o sal marina gruesa.