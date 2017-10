Los mejores alimentos del otoño para estar en forma y ganar salud

El otoño se ha resistido a asomar... pero ya está aquí. Toca de verdad cambio de estación y, también de hábitos. Sobre todo a la hora de alimentarse. Atrás quedaron los helados, la sangría, el gazpacho, o las frutas típicas del verano. Es hora de comenzar a comer los alimentos propios del otoño que, además, tienen multitud de propiedades que nos mantendrán sanos sin necesidad de engordar. Vamos a verlos.

Legumbres

Un plato de lentejas en verano con 40ºC a la sombra no es lo más apetecible, pero en cuanto entra el frío, un guiso de legumbres es lo mejor para calentarse el cuerpo, alimentarse y, además, nutrirse para hacer frente a los posibles virus. Mucha gente piensa que las legumbres (lentejas, judías, garabanzos, etc…) engordan porque son hidratos de carbono. Error. Son hidratos de carbono de absorción lenta, por lo que no son tan calóricos. Además, contienen grasas saludables para el organismo y, si se acompañan de verduras en lugar que de carne, nos ayudarán a mantener la línea.



Setas

Uno de los alimentos por excelencia del otoño. Las setas son el acompañamiento ideal a tus comidas otoñales, pues contienen muy pocas calorías y, por el contrario, tienen muchos nutrientes, pues aportan minerales tan básicos para el cuerpo como el sodio (más importante de lo que creemos), potasio o fósforo. Además, si vives en una zona en la que suelen crecer, te ahorrarás el tener que comprarlas en el mercado.



Calabaza

Más allá de Halloween, la calabaza es una hortaliza típica del otoño que, simplemente cocida, está muy sabrosa y apenas tiene grasas o calorías. Contiene vitamina C, betacarotenos y antioxidante. Además, permite múltiples posibilidades a la hora de cocinarla (cocida, hervida, en puré, en pasta como sustituto de los macarrones…). Un alimento rico y adaptable a tu dieta.



Frutos secos: el reinado de la castaña

La castaña es el fruto seco del otoño. Pronto veremos los puestecitos en las calles donde las venden asadas, que ayudan a combatir el frío mientras paseamos. Pero además de eso, contienen muchos nutrientes, como hidratos de carbono (para tener energía y combatir el frío), fibra y vitaminas del grupo B, las mejores para combatir la atonía y el ‘bajón’ que a muchas personas les da en otoño. Eso sí, también son algo calóricas, por lo que conviene controlar su ingesta.



Frutas

Aunque no son tan vistosas y coloridas como las de verano, el otoño también tiene sus frutas y conviene ingerirlas, porque tienen muchas propiedades idóneas para nuestra salud.



Una de las que más gustan es la mandarina, que acompaña la rutina de merienda de muchos españoles. Entre sus ventajas destacan que nos mantiene hidratados por su alta composición en agua, contiene menos azúcares que otras frutas y es rica en fibra. Además, contiene vitamina C y ácido fólico.



Los higos también son propios del otoño y la verdad es que tienen menos adeptos, pues no gustan a todo el mundo. Si bien deberían empezar a hacerlo, porque esta fruta tiene una gran cantidad de vitaminas, sobre todo del grupo B, son una gran fuente de energía y además aportan calcio y hierro. ¿A qué esperas?



Por último, tenemos los caquis, una fruta menos popular que tiene propiedades muy beneficiosas, es antioxidante y contiene mucha fibra, por lo que es idónea para combatir el estreñimiento, y también minerales importantes, como el potasio. Además, puedes elegir entre diferentes variedades, como el caqui de China, de Japón o el americano.