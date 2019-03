Los robots de cocina por menos de 300 € que hacen frente a la Thermomix TM6

El mejor robot de cocina del mercado tiene nuevo modelo, la Thermomix TM6 que ya está a la venta por 1.259 euros. Esta versión actualizada permite una amplia variedad de funciones y que, por momentos, te olvides de los platos preferidos que cocinaba tu madre. Pero no todos los bolsillos se los pueden permitir, así que vamos a analizar robots de cocina que nunca defraudan y son mucho más asequibles. Es decir, los que también te van a hacer la comida con un gran sabor, pero gastando 300 euros o menos.

Con ellos también se pueden elaborar deliciosas recetas de la forma más fácil y rápida. Te permitirán ampliar tu repertorio en la cocina mientras pasas más tiempo con la familia. Las posibilidades son infinitas: pican, mezclan, calientan y cocinan al vapor con un sabor más que notable. Para analizarlos, también tendremos en cuenta cuestiones como la facilidad de uso, su potencia, la variedad de programas, la capacidad o la seguridad.

KENWOOD CCC200WH kCOOK 289 euros Ligero, sencilo y práctico. Estas podrían ser las tres características que mejor definan al KENWOOD CCC200WH kCOOK, un robot pensado para la cocina del día a día. La capacidad de cocción es de 1,5 litros, lo que supone que varía de 2 a 4 raciones, dependiendo del plato que se trate. Por lo tanto, está pensado para parejas o familias pequeñas, y su tamaño no garantiza el éxito para reuniones familiares o con amigos.



El panel de control es intuitivo y de fácil manejo. Permite controlar los programas inteligentes diseñados específicamente para cada cocción. No es lo mismo cocinar al vapor, hacer un plato caliente, arroz, sopa o una salsa. Además, con los programas manuales, se puede ajustar la temperatura y tiempo al gusto para que el robot haga la comida.



Para preparar las recetas, que se pueden ver en el libro o en la app del móvil, dispone de cinco herramientas: cuchillas para cortar y mezclar, una pala para remover, una cesta para cocer al vapor pescado y verduras, un vaso calibrado y una espátula para remover. No tiene una variedad rica de programas, como otros aparatos, pero sí permite preparar platos variados y con buen sabor.



Gracias al temporizador, lo podrás programar su puesta en marcha a la hora deseada para que la comida esté lista cuando vuelvas a casa. Como su uso, su limpieza también es fácil y tanto el bol como los accesorios se pueden introducir en el lavavajillas sin ningún problema.



Cecomix Plus 294 euros Este robot permite elaborar cuatro alimentos a la vez, una ventaja competitiva en el mercado dentro de esta gama de precios gracias a la vaporera de dos niveles, la jarra y el cestillo de cocer. Dan la opción al usuario de hacer una sopa, un gazpacho, verduras y la masa del pan al mismo tiempo con herramientas como la cuchilla, la mariposa o el brazo amasador.



Como especifica la marca, combina 11 aparatos en un mismo dispositivo e incluye hasta 23 funciones: trocea, pica, tritura, muele, pulveriza, ralla, etc. Cuenta con 13 programas preconfigurados para facilitar la cocción que son bastante sencillos de utilizar. No no podemos olvidar del modo manual, que siempre permite utilizar el robot de forma más personalizada. Y cuenta con tres programas que podrás utilizar para recordar tus tres recetas favoritas.



A destacar, el botón de pause, que en cualquier momento permite revisar el estado de la cocción o abrir la tapa para realizar varias tandas de comida sin tener que reorogramarlo. Esto no será necesario en muchas ocasiones, ya que tiene una amplia capacidad de 5 litros, para unas 8 personas.



El Cecomix Plus dispone de un sistema de seguridad (Security Check System) para evitar accidentes y prolongar su vida útil. Pero en ciertos momentos, esto ralentiza el proceso de elaboración de los alimentos, ya que “no permite utilizar las cuchillas por encima del nivel 4 o con una temperatura superior a 60 ºC, para evitar quemaduras”, informa la marca. Otro de los aspectos que menos gusta a los clientes es la poca variedad de recetas, unas 100, aunque siempre se pueden buscar en Internet y adaptar las de otras marcas.



