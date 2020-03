Estos son los productos del súper que más se han encarecido por el coronavirus

Si al inicio de la cuarentena comenzamos arrasando con el papel higiénico, en los últimos días los informes señalan que lo más vendido en los supermercados es la cerveza. Muchos consumidores han notado un incremento en el coste de llenar la cesta de la compra. Esto se debe principalmente a dos motivos: muchos de los productos más económicos o de marca blanca se agotan a diario y hay que comprar otros más caros, y el aumento del precio de productos frescos como frutas y hortalizas.

Estos productos de primera necesidad sos más sensibles a la varianza en el precio: se encarecen en el origen y esto tiene sus consecuencias en lo que nos cuesta llenar la cesta de la compra. Durante la crisis por el coronavirus se ha disparado su demanda y algunas frutas y hortalizas casi han duplicado su precio en las subastas de las empresas de agricultores.

Los supermercados venden estos días un 145% más, pero los productos envasados, congelados o no perecederos son más estables, aunque siempre hay que revisar los precios para evitar pagar de más. Desde los canales de distribución ya han negado una subida irresponsable recordando que están realizando una gran labor para toda la sociedad mientras trabajan a diario para evitar roturas de stock durante el estado de alarma.

Ante el cierre temporal de los mercadillos de calle, donde muchos clientes compran la fruta y las hortalizas, los supermercados realizan a diario pedidos estos productos naturales. Un crecimiento de la demanda que ha coincidido con el descenso de la oferta en el campo al estar finalizando la campaña. Por ello, los agricultores avanzan que los precios seguirán subiendo mientras llegan las frutas de verano como el melón o la sandía. Por el momento, estas son las frutas y hortalizas que más se han encarecido y en las que debes fijarte en en el precio antes de comprarlas:

Naranjas y mandarinas

Si a principios de marzo parecía que iba a ser un año desastroso para el sector de la naranja, el coronavirus ha provocado un pico de demanda nacional e internacional. Aunque es cierto que su precio aún no ha crecido demasiado, 30 céntimos la naranja y 1 euro la mandarina en origen, no se descarta que se encarezcan en los próximos días. Estas frutas contienen vitamina C y aumentan las defensas del cuerpo, por lo que se asocia a la mejora de procesos víricos, aunque no está demostrado. Según datos de la Asociación ASAJA Orihuela, si el año pasado fueron 300.000 toneladas la industria del zumo en 2020 solo irán 100.000.