El fabricante de los 'Manolitos' estrena un dónut relleno de chocolate KitKat

Nunca un error con la mantequilla en la receta de un cruasán tuvo tanto éxito como el que ocurrió con los 'Manolitos' en Colmenar Viejo en los años 90. Lo que por entonces era la Pastelería Manolo se ha convertido en una compañía que vende miles de dulces al día en toda España, como es Manolo Bakes. Y una de las grandes beneficiadas del éxito es Europastry, la empresa catalana que los fabrica a gran escala y que ha lanzado al mercado un dónut de KitKat.

Se trata de un nuevo dulce que suma a su amplío catálogo, esta vez, en 'cobranding' con Nestlé. Un Dots, como denominan comercialmente a sus donuts, "elaborado con la exclusiva masa" que es "tierna, suave y esponjosa", relleno de crema de KitKat y decorado con trocitos de la barrita de chocolate.

Este producto no tiene nada que ver en cuanto al sabor ni la forma con los famosos 'Manolitos', pero sí tienen algo en común. Ambos salen de la fábrica de Europastry en Sant Cugat del Vallés rumbo a las pastelerías donde se venden los dulces. No solo Manolo Bakes, ya que la compañía catalana es el proveedor de Granier o de Starbucks, entre otras pastelerías y franquicias.

Según la información nutricional que revela la compañía sobre el nuevo dónut, la masa de los Dots elaborados por Europastry "no contiene grasas hidrogenadas, ni colorantes artificiales ni conservantes". Esto no evita que haya que que consumirlos con moderación, ya que se trata de un producto ultraprocesado. Después le añaden el cacao KitKat, que tiene el certificado UTZ, una etiqueta que garantiza el cultivo sostenible de café y cacao en el mundo.

Sí, también son congelados

Además del sabor y la textura, si por algo se conoce a los Manolitos es por la polémica que se generó en 2019 cuando se descubrió que son congelados e industriales pese a que se anunciaban como "artesanos". La compañía confirmó que cuando creció la demanda hasta decenas de miles de unidades al mes tuvo que encargar la producción a Europastry. El obrador de la Pastelería Manolo en Colmenar no daba a basto para tanta demanda y, actualmente, el 100% de los 'Manolitos' salen de Barcelona ultracongelados rumbo a los establecimientos de Manolo Bakes en toda España.

Los nuevos Dots de KitKat también llegarán congelados desde Cataluña hasta las pastelerías de España donde el grupo Europastry vende sus dulces, no solo en Manolo Bakes. Según la información del producto, no necesitan horneado, sino que estarán listos para consumir después de unos 20 minutos fuera del congelador. No es el primer producto que la compañía lanza en colaboración con otra multinacional, ya que en su catálogo también encontramos los Dots de Nutella y de Nocilla.

El crecimiento de Europastry de la mano de los 'Manolitos'

El ‘boom’ de los Manolitos en los últimos años los han convertido en uno de los dulces más famosos y consumidos en Madrid, tanto que ya se pueden encontrar en ciudades como Barcelona, Valencia, A Coruña, Cáceres o Zaragoza. El impulso definitivo llegó en 2018, cuando Manolo Manzano se asoció a Morata para pasar a llamarse Manolo Bakes (aunque las antiguas Pastelerías Manolo siguen llamándose así en Madrid).

El grupo Europastry, especializado en la producción de masas de pan, bollería y pastelería congelada, gracias al impulso de los 'Manolitos' y la expansión internacional, facturó 851 millones de euros en 2019. Esto supone un aumento de la facturación del 16,6%, respecto al año anterior. La compañía cuenta con 22 fábricas y 26 oficinas de venta en el mundo y emplea a 5.174 personas.