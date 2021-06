La margarina de Mercadona que reduce el colesterol, ¿es de verdad efectiva?

Hay productos de Mercadona que son todo un 'boom' desde el día de su lanzamiento, otros a los que les cuesta más arrancar y algunos que no son novedades como tal, sino que son renovaciones de otros productos anteriores con variaciones en la receta. Es el caso de la Margarina Reduce Colesterol de la marca Hacendado, que hace unos meses cambió algunos ingredientes para ayudar a reducir el colesterol. Pero lo verdaderamente importante es saber si efectivamente da resultado.

La reformulación de este alimento lo llevó a cabo la empresa catalana de margarinas, grasas y masas congeladas Vandemoortele (filial de una compañía belga). Incluye manteca de karité, que es más saludable que el aceite de palma y presenta efectos saludables sobre el sistema cardiovascular. Además, la margarina está enriquecida con vitaminas A y D.

En España, más de la mitad de las personas tienen el colesterol elevado, por lo que el consumo de productos como Danacol, Kaicucol, Cuidacol y similares ha aumentado. El nutricionista Carlos Ríos asegura en este artículo que tener "el colesterol alto no es la causa de padecer enfermedades cardiovasculares", pero "sí se asocia a un mayor riesgo de padecerlas y es "un síntoma de que algo en el organismo está alterado". Para reducir el riesgo hay que llevar una alimentación saludable, no abusar de los ultraprocesados, hacer ejercicio a diario, descansar y no tomar alcohol.

¿Cómo ayuda esta margarina a reducir el colesterol?

Después del agua, el aceite de girasol y la grasa vegetal de karité, el cuarto ingrediente con más presencia en la receta son los ésteres de esterol vegetal (9%) (equivalen a esteroles vegetales libres (5,4%). Al enriquecer la receta con estos extractos naturales que se encuentran en frutas, verduras, hortalizas, aceites vegetales, nueces o cereales, la ley permite que el alimento se anuncie o promocione como un producto que ayuda a reducir el colesterol.

Y es que hay varios estudios que muestran la evidencia de que los esteroles tienen la capacidad para reducir la absorción de colesterol y conseguir con ello que bajen sus niveles en sangre. Es necesario tomar una dosis de entre 1,6 y 2,4 gramos de esteroles al día durante al menos dos semanas para conseguir una reducción del colesterol LDL de entre un 10 y un 15%. Nunca hay que superar los 3g de esteroles al día. Además, las personas que tomen fármacos para reducirlo deben consultar a su médico, así como no se recomienda este tipo de alimentos para mujeres embarazadas, lactantes y menores de 5 años.

¿Cuánto hay que tomar cada día para reducir el colesterol

Cada envase de la Margarina Reduce Colesterol de Hacendado, que cuesta 1,80 euros, contiene 250g, lo que se traduce en 25 raciones de 10g. Cada una de estas raciones contiene 0,54 g de esteroles, según la propia marca. Así, para ingerir la dosis diaria de entre 1,6 a 2,4 gramos de esteroles sería necesario tomar unas entre 3 o 4 raciones (30-40g) del producto. Una cantidad que se reparte con facilidad en el pan de un par de tostadas. De esta forma deberíamos notar la reducción del colesterol en sangre a partir de la segunda o tercera semana desde que comenzamos a consumirlo.

Además, la receta de esta margarina también contiene "almidón modificado; leche desnatada en polvo; emulgente (mono y diglicéridos de los ácidos grasos, lecitinas); sal; conservador (sorbato potásico); acidulante (ácido cítrico); aromas; colorante (carotenos); vitaminas A y D. A nivel nutricional, nos aporta 36kcal, 3,9g de grasas, 0,2g de hidratos de carbono cada ración de 10g. La cantidad de azúcar y sal en estas raciones es mínima.

Otras margarinas de Hacendado

La Margarina Reduce Colesterol de Hacendado no es la única que encontramos en Mercadona, ya que la misma marca Vandemoortele es el principal proveedor y elabora otras tres variedades: Margarina Vegetal, Margarina Vegetal con sal y Margarina Ligera. Bajo la marca Hacendado también encontramos en el supermercado la Margarina 100% vegetal, en este caso elaborada por Doccas Food (Grupo GA Alimentaria).