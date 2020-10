400 mascarillas por 18,99 euros: ¿son seguras estas 'gangas' de Amazon?

En las tiendas online y los e-commerce podemos encontrar (casi) de todo a cualquier precio. Amazon, AliExpress o eBay son tres de los más conocidos, pero siempre hay que revisar la calidad de los productos que compramos, conocer su origen, comprobar su fiabilidad y revisar que se ajustan a la normativa. Más cuando hablamos de productos sanitarios como las mascarillas. En las últimas semanas están proliferando las ofertas con decenas o centenares de unidades por apenas 10 o 20 euros. Algo que puede sonar muy interesante una vez que las mascarillas son obligatorias y lo seguirán siendo a corto plazo, pero realmente no lo es.

El Ministerio de Sanidad de España ya ha tenido que retirar diferentes lotes de mascarillas por no cumplir con la normativa. Y es que estar seguro al 100% de que una mascarilla está homologada cuando no la compramos en una farmacia o establecimiento autorizado es complicado. Por eso, cuando observemos que una mascarilla es demasiado económica, debemos sospechar o, al menos, analizarla para comprobar que se trata de una mascarilla higiénica, pero no quirúrgica.

No confundir mascarilla higiénica con quirúrgica

Las máscarillas higiénicas "son un complemento a las medidas dedistanciamiento físico e higiene recomendadas", que "cubren boca, nariz y barbilla". Solo pueden ser utilizadas por personas sanas durante un máximo de 4 horas, ya que estar compuestas por una o varias capas de material textil.

Estas son las mascarillas más económicas que podemos comprar en packs en los supermercados, donde nos advierten que "no se trata de un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del ReglamentoUE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE /2016/425".

Por otra parte, las mascarillas quirúrgicas "están diseñadas para filtrar el aire exhalado. Su misión es proteger a quienes están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar". Las EPI son las más seguras y "tienen como finalidad filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo. Según su eficacia de filtración pueden ser de tres tipos: FFP1, FFP2, y FFP3. Por su parte, aquellas con filtros contra partículas se dividen en P1, P2 y P3",

¿Son seguras las 400 mascarillas de Amazon por 18,99 euros?

Como decíamos anteriormente, al ver el precio de estas mascarillas, menos de 5 céntimos la unidad, debemos saber que no estamos ante unas mascarillas quirúrgicas y tenemos que comprobar si se trata de mascarillas higiénicas homologadas. El Ministerio de Sanidad nos pide revisar que el envase contenga información sobre el "nombre del producto, la talla, la duración, las instrucciones, la composición del material y el mantenimiento".

Si revisamos la información de algunas mascarillas baratas de Amazon, encontramos descripciones como: "Hecho de material de fibra suave extrafina, es capaz de bloquear polvo y ofrece una buena transpirabilidad". En ningún caso es un producto con filtros capaces de neutralizar el virus de la COVID-19

Desde el Ministerio de Sanidad especifican que el envase de una mascarilla higiénica deber mostrar el siguiente etiquetado para asegurar que cumplen con las especificaciones técnicas:

UNE 0064-1:2020: en las mascarillas higiénicas no reutilizables para adultos.

en las mascarillas higiénicas no reutilizables para adultos. UNE 0064-2:2020: en las mascarillas higiénicas no reutilizables para niños.

en las mascarillas higiénicas no reutilizables para niños. UNE 0065:2020: en las higiénicas reutilizables para adultos y niños. ​

En el etiquetado de estos packs económicos que cada vez se venden más en Amazons, encontramos nomeclaturas como MANING A095 o B08C7RN421, que en ningún caso se ajustan a las especificadas por el Gobierno. En ocasiones no informan sobre su procedencia o si es un producto reutilizable, por ejemplo.

Desde el Ministerio indican en su guía práctica que este tipo de mascarillas puede que "no se hayan sometido a pruebas o especificaciones" por lo que no se asegura el cumplimiento de la eficacia de filtración bacteriana o respirabilidad.

Polémica entre España y Portugal

Estas ofertas a través de e-commerce coinciden con la polémica del ciudadano español que se ha dado a conocer en las redes sociales al comparar el precio de las mascarillas en España frente a las de Portugal. Ha denunciado que en el país vecino se pueden adquirir 20 unidades por 17,40 euros, es decir, a menos de 9 céntimos cada una. ¿Es esto posible esta diferencia? ¿Cumplen con la normativa o son mascarillas poco seguras?

Una de las razones es que la diferencia en el precio se debe a que en España se aplica el 21% de IVA al producto, mientras que Portugal aprobó un decreto por el que a las mascarillas quirúrgicas se le aplica un 6%, aunque con la salvedad de que no obligaban a tener una certificación europea CE para agilizar los plazos y evitar la propagación de la pandemia. De hecho, en Newtral especifican que en la web de Pingo Doce, el supermercado donde el tuitero español compró las 20 mascarillas por 17,40 euros "no se especifica el grado de homologación de estas mascarillas".

El segundo motivo por el que las mascarillas son más baratas en Portugal es porque se aplica la reducción del porcentaje de lucro en la comercialización, que se ha fijado en un máximo del 15%, algo que no se aplica en España. El precio máximo fijado por el Gobierno de España es de 0,96 euros por cada mascarilla quirúrgica, aunque no se especifica un precio mínimo.