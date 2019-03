Buscando las mejores cookies de Madrid: la mantequilla y el interior tienen la clave

La ventana abierta que Instagram ha supuesto para el mundo gastronómico ha globalizado y democratizado recetas de los cinco continentes. Aunque Estados Unidos sea la primera potencia militar, económica, cultural y política del mundo, su cocina no goza precisamente de la misma relevancia a nivel mundial.

Sin embargo, aunque en el ideario colectivo no sean muchas las asociaciones culinarias que hacemos con el país, más allá de tópicos como las barbacoas o la comida rápida, hay algunas grandes recetas que han cruzado todos los “charcos” posibles para convertirse en un plato universal. Hablamos, como no, de las cookies.

Aunque el término para un estadounidense sirve para identificar cualquier tipo de galleta, un europeo sólo interpreta que cookie es ese tipo de galleta hecha al estilo americano. Sin embargo, más allá de la forma, las dos principales diferencias que encontramos para elaborar cookies o galletas están en las cantidades utilizadas. La cookie suele tener un porcentaje de mantequilla mayor, que le ofrece más suavidad a la textura de la masa, pero la principal diferencia está en el interior. Como regla general, la cookie se hornea menos, permitiendo que su interior quede más esponjoso y menos crujiente que en una galleta, produciendo así una consistencia más jugosa en cada bocado. Teniendo claro a qué nos enfrentamos, es hora de ponernos en marcha.

Durante muchos años, Taste of America ha ejercido como embajada culinaria de Estados Unidos en Madrid. Antes de que Amazon y el transporte internacional nos permitiera comprar cereales de importación o sirope de arce desde casa, Taste of America ya procuraba llenar las alacenas madrileñas con algunas de estas tentaciones americanas. Conscientes de ello y del tirón que la cookie ejerce sobre todos nosotros, decidieron dar un paso más en 2018 y abrir The Cookie Lab, donde se hornean algunas de las mejores cookies de la capital.

Sin trampa ni cartón, los ingredientes que Dana Knowles, responsable de Taste of America y The Cookie Lab, emplea son harina, huevos, azúcar y mantequilla. Todo ello de primera calidad, según nos cuenta, que es la clave para hacer una cookie distinta –y de un tamaño muy generoso-. A partir de ahí las corona con pepitas de chocolate, nueces pecanas o arándanos. Aunque el best seller de la tienda es la clásica, tiene otras opciones como la de chocolate blanco o la de chocolate con crema de cacahuete. Si no quieres acabar como Tricky, el popular Monstruo de las galletas de Barrio Sésamo, hay otras opciones también muy americanas como los bagels, la tarta de zanahoria o los cada día más populares cinnamon rolls, todo ello producido en el propio local y con el obrador a la vista.

The Cookie Lab Calle Serrano, 149

Teléfono: 914 11 46 42

Horario: De L a S de 9 a 21 horas. Domingos de 11 a 15 horas

Si uno se acerca a la puerta de Guilty Cookies, lo más probable es que acabe entonando el Mea Culpa porque no puede resistirse a comerse sólo una de las galletas de su variada carta. Distribuidas entre “cookies” y “cookies bombs” –que ya es un aviso a navegantes-, las masas de Guilty cumplen con el perfil que se le pide a una auténtica galleta americana: crujiente por fuera, untuosa por dentro.

Su particular bandera sería la de chocolate chip clásica, aunque en ella se alternan pepitas (chips) y chunks (de mayor tamaño)-, pero no hay que dejar de lado a la curiosa red velvet o a la singular salted caramel, con tropezones de este peculiar dulce. Aunque la guerra no cesa aquí. Si nos adentramos en sus bombs, encontraremos galletas al cuadrado de manera literal, con auténtica dinamita como la cookie de Oreo, la de Nutella o la de Toblerone. El tamaño de la carta aquí te asegura que por lo menos necesitarás más de una semana para conocerlas todas –y créenos, las acabarás conociendo-.

Guilty Cookies Calle de Alcalá, 118.

Teléfono: 91 051 61 02. Lunes a Domingo de 10:00 a 22:00h

Soñar despierto es lo que nos propone Alma Obregón y sus cuatro socios desde Cookies & Dreams. Ocho son las galletas que aquí te dan la bienvenida, que van desde lo más clásico hasta la cookie de limón, ¡e incluso una de los conocidos M&M’s! Crujientes en su exterior y con un corazón tierno, las representantes de Cookies & Dreams se pueden pedir para llevar –e incluso en paquetes de hasta 16 galletas- por lo que puedes solucionar más de una merienda o un almuerzo en el trabajo con un toque americano.

Caracterizadas por la suavidad de su mordida, estas cookies presentan el equilibrio justo entre lo crujiente y lo blando que tanto se persigue en este tipo de masas. El resultado es una galleta con el punto suficiente de dulzura y de azúcar que consigue conquistar al paladar sin empalagarle.

Cookies & Dreams Calle de Fuencarral, 43.

Teléfono: 91 057 37 07. Horario: De 10:00h a 21:00h de lunes a domingo.

Desde que Celicioso aterrizó en Madrid son cientos los celiacos que agradecieron que una oportunidad repostera regresara a sus vidas. Aunque la fama nacional les llega principalmente por sus tartas, como la de zanahoria o la banoffee; y por sus cupcakes, que merecen un tema aparte, las cookies de Celicioso también han contribuido a democratizar la más americana de las galletas.

Todas sus opciones son sin gluten, e incluso hay algunas sin lactosa, como la cookie simple. Sin embargo, los que quieran dejarse llevar por sabores distintos lo pueden hacer con la de mantequilla de cacahuete y chocolate o la popularísima de chocolate negro y blanco, que gana adeptos por días. Además, todas sus tiendas cuentan con servicio de recogida, por lo que podrás encargar tu pack antes de pasarte por allí y no arriesgarte a quedarte sin desayuno.

Aunque la primera tienda que abrieron es la que está en la calle Hortaleza, a día de hoy ya son cuatro las ubicaciones en las que darse un homenaje gluten free.

Celicioso Calle Hortaleza, 3.

L-D: de 10:00h a 21:30h.

Teléfono: 91 531 88 87 Calle Barquillo, 19. L-D: de 9:00h a 22:00h. T: 91 532 28 99

Calle O’Donnell, 4. L-D: de 9:00h a 22:00h. T: 91 862 93 03

Plaza del Callao, 2. Gourmet Experience El Corte Inglés. L-D: de 9:00h a 22:00h. T: 91 531 25 94

Nuestra lista de las “Cuatro Magníficas” la cierra un lugar que no es, per se, una tienda de cookies pero sí las tiene, y muy buenas. Nos trasladamos a Waycup Specialty Coffee, uno de los pioneros en traer el café de especialidad a la capital. Aunque la primera bandera que se iza en este local en el barrio de Salamanca es la del café, los amantes de acompañarlo con algo sólido tienen en sus cookies una oportunidad de oro.

Siete son, también Magníficas, las cookies de Waycup, donde conviven recetas tradicionales como la de chips de chocolate; o la de avena y pasas; o las peculiares tentaciones de chocolate blanco y té matcha; o la conversión de la masa de la tarta de zanahoria en cookie. Perfectas para no repetir galleta durante toda la semana, la mejor opción es ir variando cada día hasta encontrar la que más se amolde a ti o a tu estado de ánimo. Del café y de la bebida no te preocupes. Has llegado a un buen sitio donde ninguna opción te va a defraudar.