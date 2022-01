Gimnasios desde 15 euros: estos son los más baratos para entrenar en tu ciudad

Más de 1 millón de usuarios se han dieron de baja de la red de gimnasios de España después de la pandemia. El uso obligatorio de las mascarillas la distancia de seguridad y el resto de restricciones frenaron el crecimiento de este sector que poco a poco se va recuperando. Actualmente hay casi 3.000 gimnasios y unos 4 millones de usuarios, según datos de Statista en su informe 'El sector del fitness en España'. Las cuotas varían entre los 60 euros de los conocidos como los 'premium', hasta los 20 euros de los más baratos, los 'low cost'.

Más de un 10% de los gimnasios en España forman parte de este sector 'low cost', superando las 300 instalaciones pertenecientes a más de 40 empresas privadas. Surgieron durante la crisis y han conseguido afianzarse. Es la Comunidad de Madrid la región con el mayor número de gimnasios baratos, seguida de Cataluña y Andalucía. Y la variedad es una gran noticia para los usuarios, ya que hay quienes van al gimnasio para hacer algo de ejercicio, mientras que para otros es todo un estilo de vida o quienes lo necesitan para mejorar su salud. Así, cada uno puede elegir qué opción es la que mejor le conviene para alcanzar sus objetivos. De hecho, el que más clientes tiene es GoFit, cuya cuota ronda los 50 euros mensuales.

La principal ventaja de los gimnasios 'low cost' es el precio, con el que atraen a todo tipo de público y les permite mantener esas cuotas, pero hay más. Por ejemplo, se sitúan en núcleos urbanos bien conectados y de fácil acceso. Además, cuentan con aparatos modernos, instalaciones amplías y una gran variedad de clases colectivas, como otros con cuotas más elevadas. Por contra, alguna de las desventajas son que en algunos hay que pagar estas clases colectivas aparte, hay demasiada gente en horas puntas y el número de monitores es más limitado. A continuación, algunos de los gimnasios 'low cost' más valorados por su relación calidad - precio.

Basic Fit

​Desde 14,99 euros

Gimnasio Basic Fit Twitter Basic Fit

La tarifa más económica es la que ofrece Basic Fit. Por 14,99 euros al mes, sin cuota de inscripción, permite el acceso a un club de la marca, el que elija cada usuario, y el uso de la app en la que se pueden reservar las clases. Pero tienes diferentes planes. Por ejemplo, el de 19,99 euros permite el acceso a los más de 100o gimnasios de la cadena en Europa, una ventaja por ejemplo si vamos de vacaciones o si habitualmente viajamos por trabajo, y también permite ver clases virtuales de fitness desde casa.

Y la tarifa 'Premium', la de 29,99 euros al mes, realmente es como la económica, ya que es un plan que se puede compartir y siempre se puede utilizar por dos personas. Ya sea "con otra persona que viva en la misma dirección que tú. Ambos podréis venir a entrenar juntos o por vuestra cuenta", o incluso con un amigo. Superan los 60 centros repartidos por España.

XFITNESS

Desde 24,90 euros al mes

XFITNESS XFITNESS

Esta cadena ya ha abierto 10 gimnasios en la Comunidad de Madrid y permite darse de alta en cualquiera de ellos, pero entrar en alguno de los otros nueve hasta cuatro días al mes. Entre sus ventajas, permite ver en la web el aforo en tiempo real y su horario de apertura es muy amplio. Incluso alguno de ellos abre de 6h a 24h de lunes a domingo, los 365 días del año. La cuota mensual es de 24,90 euros, pero cada centro tiene diferentes ofertas y tarifas. La más económica es la del club situado en Abrantes, que da la posibilidad de contratar todo el año por 199,90 euros (16,65 al mes).

Viva Gym

​Desde 26,90 euros

viva gym viva gym

Esta cadena de gimnasios ofrece tres tarifas diferentes a los usuarios. La más económica, 26,90 euros, solo permite el acceso al centro donde se haya matriculado, pero incluye reserva de 24 para asistir a las clases dirigidas y parking gratuito. La cuota Premium, por 29,90 euros, añade el acceso a todos los centros, permite llevar a un amigo a entrenar durante los fines de semana y reservar las clases dirigidas con 48 horas de antelación. Por último, la cuota Platino incluye algunas actividades extra y un experto en nutrición (próximamente). Además, el precio de la matrícula es de 4,90 euros para cualquiera de ellas.

Altafit

​Desde 29,90 euros el mes (pagando un trimestre)

Gimnasio Altafit Twitter Altafit

Otra de los 'low cost' con más éxito y mayor número de clientes es Altafit. Si bien es cierto que la cuota se ha encarecido en los último tiempos, pasando a 32,90 al mes, podemos aprovechar un pequeño descuento en la cuota trimestral. Ambas tarifas permiten entrar en los más de 80 clubs que tienen en toda España y no están sujetas a ninguna permanencia. Ofrecen hasta 20 clases diferentes y actividades dirigidas por los monitores 'Genius'. El horario habitual es de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que no hay excusas para no ir al gimnasio. Tienen una treintenta de centros en muchas de las principales ciudades de España.

Fitup

29,90 euros al mes



Fitup Fitup

Esta cadena de gimnasios aún no llega a 20 clubes, pero próximamente inaugurarán nuevos centros. Están principalmente en Madrid, pero también han llegado a Barcelona, Albacete , Ávila o Salamanca, y en breve abrirán un gimnasio en Gijón. Ofrecen tres tarifas diferentes: 6 euros el pase diario, 14 euros por 10 días, y la más interesante, el mes completo por 29,90 euros. Además, ofrecen la posibilidad de contratar un entrenador personal por 29,90 euros la sesión de 50 minutos. Cuentan con una app desde la que se puede reservar el acceso al gimnasio y a las clases dirigidas para evitar aglomeraciones de usuarios.

McFit

​29,90 euros al mes (pagando un año)

Gimnasio McFit McFit

McFit ha disparado el número de usuarios en los últimos años y su popularidad, esto ha hecho que suban los precios levemente. Aunque cada cierto tiempo ofertan la primera cuota a 29,90 euros, su precio mensual actual es de 39,90 euros. La cuota se reduce a 34,60 si se contratan 6 meses y a 29,90 si se paga la cuota anual. En sus gimnasios se puede entrenar de 6 a 24 horas de lunes a viernes y de 8 a 21 los sábados, domingos y festivos, por lo que es ideal para las personas que no pueden ir en horarios más habituales.