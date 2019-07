De Bimbo a Mercadona: pan que te vendieron como integral, pero no lo es

La nueva ley del pan, en vigor desde el 1 de julio, quiere acabar con la picaresca y evitar que las grandes panificadoras comercialicen el pan ‘elaborado con harina 100% integral’ como si fuera ‘elaborado 100% con harina integral’. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque la primera afirmación en la mayoría de los casos es cierta, pero la segunda no, ya que como se observa en la información nutricional, la inmensa mayoría de los panes integrales utilizan mezclas de harinas refinadas sin el grano entero para abaratar el producto.

Solo se podrá llamar pan integral al que realmente lo sea, al que esté elaborado al 100% con harina integral. De no ser así, no estará prohibido venderlo, pero sí deberá especificarse detalladamente el porcentaje de harina no integral con que se elabora el pan, algo que muchas marcas omiten en la actualidad. Lo que sí estará prohibido en esa caso será utilizar la denominación de integral.

El pan integral es beneficioso para la salud, ya que según diferentes estudios reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Además, es una fuente rica en fibra, sin embargo, las marcas le añaden salvado para aumentar la cantidad de este nutriente. Por lo tanto, hemos estado consumiendo alimentos nutricionalmente peores sin ser conscientes de ello. Analizamos barras de pan, pan de molde y pan tostado que se venden como integrales para ver si pasarían la prueba de la nueva normativa.

¿Cuánta harina integral tiene el pan integral? / Nerea de Bilbao

Barras de pan

En el caso de las barras de pan que encontramos en los supermercados, pocas de ellas muestran al público su información nutricional. Donde mejor se detalla es en Alcampo. La harina de trigo supone el 70% sobre harina total empleada en la receta, ya que el 30% no lo es. Esto supone casi la mitad del producto (48%), al que se le añade agua, sal, levadura o aceite, entre otros ingredientes.

En el caso del Carrefour, solo informan que el 51% del producto es harina integral, aunque no detallan la cantidad de trigo no integral. Mientras, en la barra rústica de Lidl, solo el 30% del total de la harina que utilizan es integral de trigo, ya que está mezclada con tres tipos más y apenas supone un 17,4% del total del alimento. En cuanto a Mercadona, no ofrecen la información nutricional de sus panes integrales.

Pan de molde:

La marca de pan de molde por excelencia, Bimbo, no aporta datos sobre la cantidad de harina integral que utiliza en sus productos que se venden como tal. Ni en el artesano, ni en el 100% natural, ni en el de su marca Silueta. Solo informan que la harina integral está acompañada de otras como centeno, soja o espelta. Con la nueva ley esto dejará de estar permitido.

El mejor pan de molde es el de Panrico ya que el 99,1% de su harina es integrlal de trigo (54% del total del producto), por un 0,9% de de harina de cebada malteada integral. Y sorprende el pan de molde integral sin corteza de El Corte Inglés, que solo tiene harina integral de trigo.

En el caso del pan de molde de la marca Hacendado de Mercadona, está compuesto por un 60% de harina integral, aunque también contiene harina de cebada malteada, sin especificar la cantidad, igual. La cifra cae hasta un 32% sobre el total de los ingredientes en los panes integrales de molde de DIA y Lidl (La Cestera), ambos, acompañados de harina de trigo.

Pan tostado

Una de las variedades más vendidas como panes integrales son los conocidos como panecillos tostados. Los de la marca Recondo, además de harina integral, están elaborados con harina de trigo y harina de trigo malteada. Mismos tipos de harina que el pan tostado de Carrefour.

En el caso de la marca Hacendado, en la información nutricional de su pan tostado ‘integral’ no se incluye la palabra integral en ningún momento, sino que contiene harina de trigo, salvado de trigo, harina de maíz tostada y harina de malta (cebada), además del resto de ingredientes necesarios para su elaboración.