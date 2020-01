Las colonias 'low cost' de Mercadona que más se parecen a los perfumes originales

Mercadona es la mayor cadena de supermercados de España por delante de otras grandes superficies como Carrefour, Lidl o Alcampo. Y lo es no solo por la alimentación y la marca blanca Hacendado, sino también por la sección de belleza y cuidado del cuerpo, con productos de primeras marcas y de Deliplus.

Entre estos productos de cosmética low cost destacan la crema corporal de aceite de oliva, la crema antiedad protectora día 24K Gold, la de Caviar y, como no, la Sisbela y su serum regenerador. Pero en Mercadona también encontramos equivalencias de perfumes, es decir, fragancias que huelen de forma muy similar a los productos de primeras marcas, pero por un precio mucho más económicos. Destacamos los siguientes:

Más EQUIVALENCIAS de MERCADONA

Para ella

Como tú. Fantasía - Nina de Nina Ricci

Foral Dream - Flower by KENZO

Enciende - CH de Carolina Herrera

Como tú Noche - Anais Anais de Cacharel

Límite - In 2 You by Calvin Klein

Monogotas de manzana - Be Delicious by DKNY

Luz de Flor - Lovely by Sarah Jessica Parker

Very Woman - Classique Jean Paul Gaultier

Hortensia H Jardín Secreto Cyprum - Narciso Rodríguez

Complicity Woman - Aire de Loewe

6. Como tú. Amor – Amor Amor de Cacharel



Para él

Vuela - Light Blue de Dolce & Gabanna

Como tú. Viento - Acqua di Gio de Armani

Gesto - Boss de Hugo Boss

Enciende - XS de Paco Rabanne

Como tú. Triunfo - Massimo Dutti

Francis Montesinos - Armani Code