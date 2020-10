La crema de Mercadona para hacer leche de almendras, helados o batidos por 3€

Hay productos de Mercadona que se dan a conocer porque protagonizan un 'boom' entre los clientes. Es el caso de la crema de cacahuete, que se agotó en todos las tiendas de la compañía cuando se puso de moda como un alimento 'real food'. En el caso de la crema de almendras, lleva en los lineales del supermercado ya varios años, y vamos a analizarla para ver de qué forma la podemos consumir para sacarle el máximo partido.

Lo primero que debemos saber es con qué ingredientes está elaborada esta crema. Según el envase, contiene azúcar, un 20% de almendras, jarabe de glucosa y agua. No hay presencia de aceite de palma, sal ni conservantes añadidos, algo que no es sencillo encontrar en el supermercado. Pero hay que tener cuidado con la forma en que la consumimos para no pasarnos con el azúcar: no está pensada para tomarla a cucharadas.

¿Cómo se toma esta crema para hacerla saludable?

El punto fuerte de la crema de almendras es que la podemos tomar de múltiples formas diferentes elaborando recetas saludables. La más sencilla es disolver una cucharada de 20 gramos en 180 mililitros de agua fría o caliente. Solo hay que remover unos segundos para obtener una leche o bebida de almendras 100% vegetal. De esta forma, este preparado solo nos aportará 34kcal y 4,2 gramos de azúcar y 1,2 gramos de grasa.

Estos datos son similares, y en muchos casos inferiores, a los de las bebidas de almendras que podemos comprar ya elaboradas en el supermercado. Además, contiene 5,3 gramos de hidratos de carbono y apenas hay presencia de fibra, proteínas o sal, por lo que no está recomendada ni pensada para tomar antes de hacer ejercicio.

Con el envase de 500 gramos, que cuesta 2,95 euros, se pueden elaborar hasta 5 litros de leche de almendras (25 raciones) sin lactosa ni gluten. Además, esta crema se puede mezclar con café, té, cacao o bebidas similares para aportarle un sabor más dulce.

Más formas de consumo

Esta crema de almendras no está pensada para consumirla solo de forma líquida, porque también nos sirve como ingrediente para la confección de postres, flanes, cremas, helados o batidos o demás alimentos que necesiten un toque de dulzor y de sabor almendrado. cSolo hay que añadir las cantidades adaptadas a cada receta. También se puede utilizar para preparar cremas y salsas para acompañar platos de pasta, por ejemplo, o como sustituto de huevo en recetas veganas.

En estos casos, hay que utilizar el producto con moderación para evitar que las cantidades de azúcar se disparen, ya que cada 100 gramos encontramos 41,5 gramos de azúcar y 53 gramos de hidratos de carbono.

Beneficios y recomendaciones

Como hemos visto en el listado de ingredientes, está elaborada con un 20% de almendras, que son uno de los frutos secos más nutritivos y con más propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Siempre es más recomendables tomarlas solas, pero esta crema es una alternativa. Contienen vitaminas B y E, grasas saludables, hierro, calcio, fósforo, entre otros beneficios.

En el lado negativo, además de la alta presencia de azúcar, hay que señalar que contiene jarabe de glucosa, un producto derivado del almidón que se utiliza principalmente como edulcorante y espesante. Es hasta 70 veces más dulce que la sacarosa También lo encontramos en los refrescos, barritas de muesli, embutidos, caramelos, galletas, postres y un largo listado de alimentos que consumimos a diario. A pesar de ello, no es recomendable abusar de su consumo.

Esta crema de almendras está elaborada por Nectina S.A en Tarragona con productos locales, según informan en su web. En la tienda online podemos encontrar también el producto en versiones light y sin frutosa, ambas con menos azúcar.